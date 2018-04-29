T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Merkel: Türkiye ile Gümrük Birliği güncellemesine devam etmeyeceğiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye ile Gümrük Birliği'ni genişletme çalışmalarını şu an için takip etmeyi düşünmüyoruz" dedi. Almanya Dışişleri Bakanlığı ise Adil Öksüz'ün iade edilmesi talebinin değerlendirileceğini açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Almanya Başbakanı Angela Merkel, YouTube'da gerçekleşen bir röportajında, "Türkiye ile Gümrük Birliği'ni genişletme çalışmalarını şu an için takip etmeyi düşünmüyoruz" açıklamasında bulundu.

Merkel, röportajı sırasında, Türkiye'nin 'gazetecileri ve aktivistleri hapse atmasının son derece rahatsız edici' olduğunu belirterek bu yüzden iki ülke arasındaki ilişkilerin bu şekilde gitmesine izin veremeyeceklerini söyledi.

"İlişkilerimizin zor sularda yüzdüğünü bu yüzden bazı konularda geri adım atmamız gerektiğini açıkça ifade ettik" diyen Merkel, 'Almanların uyarılarını gören Türkiye'nin ekonomik ilişkileri düzeltmek için ilk sinyalleri verdiğini' dile getirdi.

Alman siyasetçi, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği için yeni başlıkların açılmayacağını ve bu görüşmelerin en düşük seviyeye indirildiğini ekledi.

askıya almasını istediğini belirtmişti.

Türkiye ile AB, 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Avrupa Komisyonu ise görüşmelere başlamak için AB Konseyi'nden yetki talep etti. Ancak bu yetki henüz verilmedi.

bir an önce başlamasını umduklarını söylemişti.demişti

Diğer yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Martin Schaefer, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi zanlılarından Adil Öksüz'ün iade edilmesi talebini değerlendireceklerini söyledi.

Olağan basın toplantısında konuşan Schaefer, Türkiye'nin bu konuda verdiği notayı aldıklarını söyledi.

Schaefer, Türkiye'nin talebinin değerlendirilmesi için Alman yasaları önünde iddiaların değerlendirilmesi gerektiğini de ekledi.

nota verdiğini açıklamıştı.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Almanya Başbakanı Angela MerkelGümrük BirliğiAlmanya Dışişleri BakanlığıAdilAlmanya Başbakanı Angela Merkel YouTubeMerkelTürkiyeTürkiye Avrupa BirliğiABKomisyonuAB KonseyiAncakMartin Schaefer TürkiyeTemmuz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24