Merkel: Türkiye ile Gümrük Birliği güncellemesine devam etmeyeceğiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, YouTube'da gerçekleşen bir röportajında, "Türkiye ile Gümrük Birliği'ni genişletme çalışmalarını şu an için takip etmeyi düşünmüyoruz" açıklamasında bulundu.

Merkel, röportajı sırasında, Türkiye'nin 'gazetecileri ve aktivistleri hapse atmasının son derece rahatsız edici' olduğunu belirterek bu yüzden iki ülke arasındaki ilişkilerin bu şekilde gitmesine izin veremeyeceklerini söyledi.

"İlişkilerimizin zor sularda yüzdüğünü bu yüzden bazı konularda geri adım atmamız gerektiğini açıkça ifade ettik" diyen Merkel, 'Almanların uyarılarını gören Türkiye'nin ekonomik ilişkileri düzeltmek için ilk sinyalleri verdiğini' dile getirdi.

Alman siyasetçi, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği için yeni başlıkların açılmayacağını ve bu görüşmelerin en düşük seviyeye indirildiğini ekledi.

Türkiye ile AB, 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Avrupa Komisyonu ise görüşmelere başlamak için AB Konseyi'nden yetki talep etti. Ancak bu yetki henüz verilmedi.

Diğer yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Martin Schaefer, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi zanlılarından Adil Öksüz'ün iade edilmesi talebini değerlendireceklerini söyledi.

Olağan basın toplantısında konuşan Schaefer, Türkiye'nin bu konuda verdiği notayı aldıklarını söyledi.

Schaefer, Türkiye'nin talebinin değerlendirilmesi için Alman yasaları önünde iddiaların değerlendirilmesi gerektiğini de ekledi.