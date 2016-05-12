Merkel Türkiye ile anlaşmayı savundu



Almanya Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen bir forumda konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ve AB arasında yapılan anlaşmanın insanların hayatını kurtardığını belirterek anlaşmanın gerekliliğini savundu.

Bu yılın başından anlaşmanın yürürlüğe girdiği mart ayına kadar 350'den fazla kişinin öldüğünü ifade eden Merkel, "Bu anlaşma yürürlüğe girdikten sonra 7 kişi hayatını kaybetti" diye konuştu.

"Sadece insan hayatı için bile Türkiye ile bu tür bir anlaşma yapmaya değer" diyen Başbakan, mülteci krizi karşısında AB'ye üye ülkelerin ortak çabalarını sürdürmesi gerektiğini de vurguladı.

Merkel, "Dış sınırlarımızı korumayı, kendi kararlarımızı almayı, kimleri kabul edeceğimizi ve kimleri kabul etmeyeceğimizi öğrenmek zorundayız" diye sözlerini sürdürdü.

"Kaçışların nedenleri ile mücadale etmenin diğer ülkelerin de sorumluluğu dahilinde olduğunu ve bunu 'bağımlılık' olarak da adlandırabileceklerini ifade eden Merkel, "Avrupa kendisini bir şekilde dışlayıp 'benim etrafımda ne olduğu beni ilgilendirmez' diyemez" şeklinde konuştu.