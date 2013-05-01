Merkel: Türkiye AB'ye üye olmak istiyorsa reform yapmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 8 Türk, 1 Yunan ve bir Alman’ı hedef alan Nasyonal Sosyalist Yeraltı cinayetlerinin ülkesinin ayıbı olduğunu söyledi. Merkel, “Alman devleti bu cinayetlerin aydınlatılması ve suçluların cezaya çarptırılmaları için gereken her şeyi yapacaktır” dedi.

Hürriyet gazetesinin 65’inci yılı dolayısıyla Ahmet Külahçı’ya konuşan Merkel, 6 Mayıs’ta başlayacak NSU davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Merkel, “Aşırı sağcılar tarafından Almanya’da işlenen bu seri cinayetler hepimizi çok derinden etkiledi. Ben bunun bizim ülkemizin bir ayıbı olduğunu hissediyorum” dedi. Almanya Başbakanı “Alman hukuk devleti bu cinayetlerin tüm yönüyle aydınlatılması ve suçluların hak ettikleri cezaya çarptırılmaları için gereken her şeyi yapacaktır” diye konuştu.

‘Türkiye AB üyeliği için reform yapmalı’

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecini de değerlendiren Angela Merkel, Türkiye’nin yerine getirmesi gerektiği sorumlulukları olduğunu hatırlatarak, “Yeni bir reform sürecinin hayata geçirilmesi gerekir. Müzakerelere başlarken Türkiye, AB ile arasındaki Gümrük Birliği’ni Ankara Protokolü’ne uygun bir biçimde tüm üye ülkelere, yani Kıbrıs’a da uygulayacağı sözü verdi. Bu koşul yerine getirilirse, üyelik müzakerelerini olumlu etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Almanya ilişkileri dostluğa dayanıyor

Türkiye ziyaretine ilişkin görüşlerini aktaran Merkel şunları söyledi:

“Kapadokya ve Göreme’deki ünlü yeraltı kilisesini ziyaret olağanüstü güzel bir olaydı. Ülkenizin kültürel çeşitliliği çok etkileyici. Ankara’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile biraraya geldim ve Türk-Alman işveren temsilcilerinin düzenlediği bir foruma da katıldım. Bu ziyaretim boyunca şunu hissettim: Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler karşılıklı güvene dayalı. Politik, ekonomik ve kültürel alanlar başta olmak üzere çeşitli alanlarda sıkı işbirliği yapıyoruz. Ve ülkelerimiz arasındaki en önemli köprü de tabi Almanya’da yaşayan yaklaşık 3 milyon Türk kökenli insandır.”