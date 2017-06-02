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Dünya
Deutsche Welle

Merkel: Trump’ın kararı bizi durduramayacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump’ın Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararı almasını “son derece üzücü” bulduğunu ifade ederek, bu kararın Almanya’yı durduramayacağını söyledi.

02 Haziran 2017 21:20

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmeye karar vermesinin kendilerini durduramayacağını söyledi.

Bugün Berlin’de düzenlediği basın toplantısında hiçbir engelin kendilerini durduramayacağını ifade eden Merkel, Paris İklim Anlaşması’nın dünyayı korumak için önemli olduğunu aktardı.

Dünya'nın değerli olduğunu düşünen herkese seslendiğini ifade eden Merkel, "Birlikte yolumuza devam edelim ve Toprak Ana için başarılı olalım,” dedi.

"Son derece üzücü"

Trump’ın dün açıkladığı Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararını en temkinli ifade şekliyle "son derece üzücü” bulduğunu söyleyen Merkel, Almanya, Avrupa ve dünyanın diğer ülkeleri olarak güçlerini öncekinden daha büyük bir kararlılıkla birleştireceklerini ve küresel ısınma gibi insanlık için sorun oluşturan konularla daha büyük bir başarıyla mücadele edeceklerini aktardı.

Merkel, kararlılıkla uygulamaya devam edecekleri Paris İklim Anlaşması'nın herkesin iyiliği için olacağını ve dünyada daha fazla refah ve fırsat için bir dinamik oluşturacağını söyledi.

Merkel'in bu açıklaması, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile birlikte dün yaptıkları ortak açıklamadan sonra geldi. Avrupalı üç lider açıklamalarında Paris İklim Anlaşması'nın tekrar müzakere edilmeyeceği konusunda kesin bir inanca sahip olduklarını ve anlaşmayı yürürlüğe geçirme konusunda kararlı olduklarını duyurmuştu.

Trump’ın anlaşmadan çekilme kararını açıklamasının ardından Greenpeace, ABD’nin Berlin Büyükelçiliği binasının duvarına projeksiyonla "Total Loser, so sad!" yazısını yansıtarak Trump'ı protesto etti.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/AP/DÇ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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