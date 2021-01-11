Merkel: Trump'ın Twitter hesabının askıya alınması 'problematik'

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert , Başbakan Angela Merkel 'in, ABD Başkanı Donald Trump 'ın sosyal medya hesabının Twitter tarafından kapatılmasını 'problematik' olarak değerlendirdiğini söyledi.

Seibert, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorusu üzerine, Twitter'ın ABD Başkanı Trump'ın hesabını askıya almasını değerlendirdi. İfade özgürlüğünün olağanüstü öneme sahip olduğunu belirten Seibert, "Bu temel hakka, sosyal medya platformlarının patronları tarafından değil, ancak kanun yoluyla ve yasama organı tarafından belirlenen çerçeve dahilinde müdahale edilebilir" dedi.

Sosyal medya şirketlerinin, siyasi iletişimin nefretle, yalanlarla ve şiddeti teşvik etmekle zehirlenmemesi konusunda sorumluluk taşıdıklarını hatırlatan Seibert, bu tarz olumsuz paylaşım yapıldığında seyirci kalınmaması gerektiğini, son zamanda olduğu gibi paylaşımlara not düşülmesi gibi uygulamalara gidilebileceğini kaydetti.

Seibert ayrıca, Şansölye Merkel'in de ABD Başkanı'nın hesaplarının şimdi kalıcı olarak askıya alınmasını 'problematik' olarak değerlendirdiğini söyledi.

ABD'de 6 Ocak'ta Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin başkent Washington DC'de bulunan Kongre Binası'nı basmasının ardından Merkel, "Bu görüntüler beni kızdırdı ve üzdü" demişti.

Yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Olaylarla bağlantılı olduğu düşünülen 60’dan fazla kişi gözaltına alınmıştı.