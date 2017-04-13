Merkel: Suriyeliler ilk kez zehirli gaz kurbanı olmadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin Suriye'deki askeri müdahalesi ve Kuzey Kore ile yaşadığı nükleer program gerilimine ilişkin olarak "krizlerde askeri değil siyasi çözümler” üretilmesinden yana olduğunu kaydetti.

Funke medya grubuna konuşan Merkel, Suriye'de İdlib vilayetinde kimyasal gaz kullanıldığı iddia edilen saldırı sonrası iç savaşa dahil olan taraflar arasında yükselen tansiyona atıfta bulunarak Suriye halkının ilk kez zehirli gaz kurbanı olmadığını hatırlattı.

ABD'nin saldırı sonrası Şam yönetimini suçlayarak Suriye'deki Şayrat hava üssünü vurmasının ‘anlaşılır' olduğunu kaydeden Merkel, ancak bundan sonra Birleşmiş Milletler himayesinde Rusya ile birlikte Suriye için bir çözüm bulunması yönünde her şeyin yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Merkel, ayrıca siyasi çözüm alternatifleri içinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iktidarda kalmasına da karşı görüş bildirdi.

Kuzey Kore'ye siyasi baskı yapılmalı

Merkel, ABD'nin Trump yönetiminde son dönem Kuzey Kore'nin tartışmalı nükleer programı nedeniyle tırmanın gerginliğe de değindi. Almanya Başbakanı, "askeri araçlarla değil, farklı taraflardan Kuzey Kore üzerinde oluşturulacak siyasi baskılarla çözüm sağlanması gerektiğini” ifade etti.

Merkel, söz konusu siyasi baskıya dair de "Çin ve ABD'nin bunu birlikte yapması durumunda etkisiz kalmaz” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump geçtiğimiz günlerde çok sayıda kez Kuzey Kore'nin nükleer programını bitirmemesi durumunda ABD'nin bunu tek başına sonlandıracağı uyarısında bulunmuştu.

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AFP/GA/HS