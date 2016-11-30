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Deutsche Welle

Merkel: Siber saldırılara alışmalıyız

Başbakan Angela Merkel, Alman telekomünikasyon devi Deutsche Telekom'a düzenlenen siber saldırının ardından "Alışmalı ve başa çıkmayı öğrenmeliyiz" mesajı verdi

30 Kasım 2016 01:13

Almanya'da telekomünikasyon şirketi Deutsche Telekom'a yönelik siber saldırının ardından siber güvenlik tartışmaları patlak verdi. Kaynağı henüz kesin olarak saptanamayan siber saldırı sonucu 900 bini aşkın Deutsche Telekom müşterisinin internet bağlantısı bir süreliğine kesilmiş, şirket yetkilileri durumun kontrol altına alındığını ve saldırının ucuz atlatıldığını bildirmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu tür saldırıların artık günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini belirterek, bu gerçekle başa çıkmayı öğrenmek gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan siber saldırılarla ilgili huzursuzluğa kapılmamalarını isteyen Merkel, "Sadece böyle birşeyler olduğunu bilmek ve buna alışmak zorundayız" diye konuştu. Federal Enformasyon Teknolojileri Güvenliği Dairesi'nin (BSI)saldırının aydınlatılması için elinden gelen herşeyi yapacağı güvencesi veren Merkel, bunun doğası gereği kolay bir iş olmadığını da sözlerine ekledi.

Saldırının kaynağı henüz bilinmiyor

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de saldırının kaynağının henüz bilinmediğini belirterek, 'bir devletten kaynaklı kriminal faaliyetlerle devlet faaliyetleri arasında sınırın çok net çizilemeyebileceğini' kaydetti. De Maiziere, Rusya ve Çin gibi devletlerden saldırılara sıkça rastlandığını da sözlerine ekledi.

Alman dış istihbarat teşkilatı BND'nin Başkanı Bruno Kahl, salı günü yaptığı açıklamada Almanya'da 2017'de yapılacak genel seçimlerle bağlantılı olarak Rusya'dan yönlendirilen siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları olabileceği uyarısında bulunmuştu. Kahl, Süddeutsche Zeitung'a verdiği demeçte, 'Almanya'da siyasi güvensizlik uyandırma amaçlı siber saldırılar düzenlenebileceği' yönünde ellerinde bulgular olduğunu söylemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/DPA/RTS/SSB/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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