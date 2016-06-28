T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Merkel: 'Seçmece ayrılma şartı tanımayız'

Angela Merkel Britanya ile AB arasındaki ayrılık görüşmelerinin Londra'nın ayrılmak istediğini resmen bildirmesinden sonra başlayacağını duyurdu. Merkel görüşmelerde Britanya'ya iltimas edilmeyeceğini söyledi.

28 Haziran 2016 15:35


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı alan Büyük Britanya'ya çıkış görüşmeleri sırasında özel uygulamada bulunulmasının söz konusu olmadığını söyledi. Başbakan Merkel AB zirvesinden önce meclis genel kurulunda yaptığı hükümet açıklamasında, "müzakerelerin seçmece yöntemiyle yapılmamasına dikkat edeceklerini" belirtti.

Angela Merkel, AB ailesinden ayrılmak isteyenin ayrıcalıklarının korunmasını, yükümlülüklerinin ise kaldırılmasını istemeye hakkı olmadığını ifade etti. Almanya Başbakanı, "AB iç pazarında serbestlik isteyen serbest dolaşımı da kabul etmek zorundadır", dedi.

Almanya Londra'yı bekleyecek

Başbakan Merkel AB'den ayrılsa da Büyük Britanya'nın NATO müttefiki ve önemli bir ortak olarak kalacağını söyledi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra inşa edilen Alman – Britanya ilişkilerinin dostça devam edeceğini belirten Merkel, "Aramızdaki dostluk ilişkileri Almanya'nın ve AB'nin müzakereleri kendi çıkarlarına göre yürütme kararlılığına çelişki teşkil etmemektedir", dedi. Almanya Başbakanı "Londra AB'den ayrılacağını resmen duyurmadan görüşmelere başlanmayacağını" sözlerine ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Angela Merkel BritanyaLondraBritanyaBaşbakanı Angela Merkel Avrupa BirliğiBüyük BritanyaMerkelBaşbakanıBüyük Britanya NATODünya SavaşıAlmanAlmanyaDeutsche Welle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24