Merkel: 'Seçmece ayrılma şartı tanımayız'



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı alan Büyük Britanya'ya çıkış görüşmeleri sırasında özel uygulamada bulunulmasının söz konusu olmadığını söyledi. Başbakan Merkel AB zirvesinden önce meclis genel kurulunda yaptığı hükümet açıklamasında, "müzakerelerin seçmece yöntemiyle yapılmamasına dikkat edeceklerini" belirtti.

Angela Merkel, AB ailesinden ayrılmak isteyenin ayrıcalıklarının korunmasını, yükümlülüklerinin ise kaldırılmasını istemeye hakkı olmadığını ifade etti. Almanya Başbakanı, "AB iç pazarında serbestlik isteyen serbest dolaşımı da kabul etmek zorundadır", dedi.

Almanya Londra'yı bekleyecek

Başbakan Merkel AB'den ayrılsa da Büyük Britanya'nın NATO müttefiki ve önemli bir ortak olarak kalacağını söyledi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra inşa edilen Alman – Britanya ilişkilerinin dostça devam edeceğini belirten Merkel, "Aramızdaki dostluk ilişkileri Almanya'nın ve AB'nin müzakereleri kendi çıkarlarına göre yürütme kararlılığına çelişki teşkil etmemektedir", dedi. Almanya Başbakanı "Londra AB'den ayrılacağını resmen duyurmadan görüşmelere başlanmayacağını" sözlerine ekledi.