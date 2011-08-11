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Dünya

Merkel, Sarkozy ile görüşecek BERLİN (A.A)

11 Ağustos 2011 20:12

-Merkel, Sarkozy ile görüşecek BERLİN (A.A) - 11.08.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, gelecek hafta Salı günü Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile avro krizini görüşecek. Almanya Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Merkel'in Salı günü Paris'te Sarkozy ile, avro ülkelerindeki ekonomik politikaların güçlendirilmesine ilişkin ortak önerilerin hazırlanması konusunda görüşeceği belirtildi. Bu önerilerin, AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy'un başkanlığını yaptığı çalışma grubunda ele alınacağı bildirildi. Açıklamada, Merkel-Sarkozy görüşmesinde Ortadoğu'daki durumun ve diğer bazı uluslararası konuların da ele alınacağı kaydedildi.

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