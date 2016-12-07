Merkel partisinin önerisini geri çevirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) parti kongresinde yaptığı açıklamasında partisinin çifte vatandaşlığın kaldırılması yönündeki önerisine karşı çıktı. Merkel, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile uzlaştığı çifte vatandaşlık konusunda bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

Merkel ayrıca partisin bu kararı değiştirmek istemesini yanlış bulduğunu ve bu seçim döneminde herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti. Merkel, "Tekrar çifte vatandaşlık üzerine bir seçim kampanyası yürüteceğimizi sanmıyorum" diye konuştu.

CDU delegeler büyük bir tartışmadan sonra yüzde 51 çoğunlukla çifte vatandaşlığın kaldırılması önerisini kabul etmişti. Öneride Almanya'da doğmuş yabancı ebeveynlerinin çocuklarının pasaportları konusunda bir seçim yapmaları isteniyor. Koalisyon ortakları SPD ve Yeşiller de CDU'nun bu önerisine tepki gösterdi.

Yürürlükteki düzenleme

Aralık 2014'te yürürlüğe giren düzenlemeye göre Almanya'da doğmuş ve 21 yaşına kadar en az sekiz yıl Almanya'da yaşamış olan, ayrıca altı yıl Almanya'da okula gitmiş olan gençler, Alman vatandaşlığı ve ebeveynlerinin pasaportu arasında artık seçim yapak zorunda değil.

Merkel'e destek veren İçişleri Bakanı Thomas de Maizière de "Uzlaşmayı tekrar değiştirmek güzel olmaz" dedi. De Maizière, Almanya'da büyümüş birçok genç insanın hayal kırıklığına uğrayacağını belirtti.

Burka yasağı

CDU parti kongresinde tartışılan bir diğer konu ise burkanın yasaklanmasıydı. Delegeler, çarşafın kısmen yasaklanmasını istedi. Yüzü örten peçeli çarşafın yasaklanması konusunda anlaşan CDU delegelerinin kabul ettiği metinde, burkanın çocuk yuvaları, okullar, üniversiteler, mahkemeler, nüfus ve evlenme daireleri gibi kamusal alanlarda yasaklanması talep edildi.

CDU ayrıca Almanya'da yaşayan 18 yaşından küçük gençlerinin evlenmelerini istisnasız yasaklamak ve çocuk evliliklerinin iptal edilmesini isteniyor. CDU ayrıca her dini evlenme töreninden önce resmi nikâh kıyma şartını geri getirmek istiyor. 2009'dan beri çiftler resmi nikâh kıymadan dini bir törenle evlenebiliyorlar. Yasalara göre bu çiftler ise ‘nikâhsız yaşam birlikteliği' statüsünü taşıyorlar.

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