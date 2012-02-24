'Merkel özür diledi, Başbakan Madımak'ı ağzına almıyor'

Hülya Karabağlı

T24 / Ankara

Neonazi cinayetlerini incelemek üzere üç gündür Almanya'da temaslarını sürdüren TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Heyeti, bayrakların yarıya indirildiği, Merkel’in özür dilediği anma töreninden izlenimlerini anlattı. CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, “Bu öyle sıradan bir ya da şeklen bir özür değildi. Çok samimi bir devlet özrüydü. Biz de ise, Madımak katliamını ağzına almayan bir başbakan var."

'11 yıl sonra ‘dönerci cinayeti’ olmadığı anlaşıldı’

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün ve komisyon üyesi milletvekilleri, 11 yıl sonra ırkçılık gerekçesiyle işlendiği ortaya çıkan Neonazi cinayetlerini yerinde inceledi.

Üç günlük incelemede, Alman Parlamentosu'nda cinayetleri araştırmak için kurulan komisyon başkanı ve üyeleri, insan hakları komiseri, hükümet ve cinayete kurban giden aileler arasında köprü görevi yapan ombudsmanla görüşüldü. Yakınlarını kurban veren 8 Türk ailesinin bireyleriyle yüz yüze görüşmeler yapıldı. Türk parlamenterler, Merkel’in ‘özür dilediği’ anma törenine katıldı.

Özdemir: Törenin her anı samimi devlet özrüydü

Berlin’de ölenlerin anıldığı töreni, “Gerçek ve samimi devlet özrünü göstermesi açısından çok önemliydi” diyen CHP’li Özdemir, bayrakların yarıya indirildiğini, devlet başkanından milletvekillerine kadar herkesin törene katıldığını ve ülke çapında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulduğuna dikkat çekti.

‘Madımak katliamını ve aileleri düşündüm’

“Anma törenini izlerken Sivas milletvekili olarak üzerinden 18 yıl geçen Madımak Oteli’ndeki katliam, yakınlarını kaybeden aileleri düşündüm. Derinden etkilendim" dedi.

‘Katliamı ağzına almayan Başbakan’

"Sivas katliamını ağzına almayan, almamış bir başbakan var. Bu konuda tek laf etmemiş. 35 yurttaşımız katledilmiş. Almanya’da yaşananlar biz de 18 yıl önce yaşanmış. Burada, hükümeti, parlamentosu ve güvenlik güçleri büyük çaba içerisinde. Bundan sonra olmaması için büyük adımlar atılıyor. Biz de, katliamın sanıklarının avukatları bugün kabinede bakan olarak görev yapıyor. Türkiye ile Almanya arasında, demokrasi, insan haklarındaki tezatlığa tanıklık ettim."

Türk ailelerine potansiyel suçlu muamelesi

Özdemir’in verdiği bilgiye göre, kamuoyunun ‘dönerci cinayetleri’ olarak bildiği katledilmelerin 2001 yılında yaşanıyor. Alman polisi, olaylara Türkler arasında husumet ve uyuşturucu meseleleri diye bakıyor. Bu yaklaşım Türkler ve Almanlar üstünde büyük bir olumsuzluk oluşturuyor. Türkler kendi aralarında sorun yaşıyor. Bir kısım Türk vatandaşı, Alman polisinin bu saptamasına katılıyor. Bu süreçte, cinayetler devam ediyor. Yakınlarını kaybeden aileler üzerlerindeki baskı yüzünden travma giriyor. Özdemir, “Aileler bize rencide eden bir süreçten geçtiklerini anlattı. Potansiyel suçlu görülmüşler."

Özdemir: Türk devleti ciddiye almamış

CHP’li Özdemir, “Aileler Türkiye’den destek istemişler ama dediklerine göre ‘ciddiye alınmamışlar’. Alman polisi husumet ve uyuşturucu üzerinden davaya yaklaştığı için bizimkiler farklı bir şey düşünmemiş olsa gerek."