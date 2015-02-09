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Dünya
Deutsche Welle

Merkel Obama ile buluşuyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Washington’da ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya geliyor. Görüşmelerde başlıca gündem maddesi ABD'nin Ukrayna'ya yapmayı tasarladığı silah yardımı.

09 Şubat 2015 12:29


Almanya Başbakanı Merkel, Washington'a hareket etmeden önce ABD'nin Ukrayna'ya silah yardımında bulunmasına karşı olduğunu bir kez daha ifade etti. Başbakan Merkel, Münih Güvenlik Konferansı'nda da "Acı gerçek şu ki bu askeri olarak kazanılacak bir şey değil" demişti.

ABD'de Cumhuriyetçilerin Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasını istediği biliniyor. New York Times gazetesi de daha önce Obama yönetiminin Kiev'e askeri teçhizat yardımını gündemine aldığını yazmıştı. Obama konuyu önce Angela Merkel ile istişare etmek istediğini belirterek tartışmaları geri çevirmişti. Obama'nın güvenlik danışmanı da Almanya'nın ABD'nin krizdeki en önemli partneri olduğunu ifade etmişti.

Merkel ile Obama'nın Orta Avrupa saati ile 16.00'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Öte yandan bugün Ukrayna krizini görüşmek üzere Rusya, Ukrayna, Almanya, Fransa'dan üst düzey diplomatların Berlin'de bir araya gelmesi bekleniyor. Temaslarda beş ay önce Minsk'te kararlaştırılan barış planı üzerinde çalışılacak ve çarşamba günü Minsk'te düzenlenecek dörtlü zirveye hazırlık yapılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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