Merkel, Netanyahu'yla telefonda konuştu; Gazze'de şiddetin sonlanmasını umduğunu söyledi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde şu ana kadar 200 Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze'deki çatışmaların hızlıca sonlanmasını umduğunu söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Merkel'in sözcüsü, Netanyahu'yla telefon konuşmasının ardından açıklama yaptı. Sözcü, Merkel'in Netanyahu'ya, Gazze'de çatışmaların hızlıca sonlanmasını umduğunu söylediğini iletti.

Merkel, telefon görüşmesinde Netanyahu'ya iki tarafın da sivil kayıplar verdiğini vurguladı.

Sözcü, Merkel'in Almanya'da İsrail'e tepki için düzenlenen protestolar sırasında atılan Yahudi karşıtı protestoları kınadığını da ekledi.