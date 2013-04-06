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Dünya

Merkel Müslüman çocukları ayırmaya karşı

Başbakan Angela Merkel, okullarda Müslüman kız ve erkek çocukların beden eğitimi derslerini "ayrı almaları" fikrine karşı olduğunu söyledi

06 Nisan 2013 15:36

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesindeki okullarda Müslüman kız ve erkek çocukların beden eğitimi derslerini "ayrı almaları" fikrine karşı çıktı. Sosyal Demokrat Parti ise, bu fikri gözardı etmeyebileceklerini açıkladı.
 
Almanya'da Merkel hükümetinin sözcü yardımcısı George Streiter, "Rheinische Post" gazetesine verdiği demeçte, Başbakan Angela Merkel'in okullarda Müslüman kız ve erkek çocukların beden eğitimi derslerini "ayrı almaları" fikrine karşı olduğunu söyledi.

Merkel hükümeti adına açıklama yapan Streiter, "İnsanların birbirlerinden ayrılması fikri, uyum çalışmalarına tamamen aykırı. Bu durum uyum politikaları içinde yanlış bir sinyal olur" dedi.

Almanya'da önümüzdeki Eylül ayında yapılacak genel seçimlerde anamuhalefet partisi Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Başbakan adayı Peer Steinbrück, Müslüman kız ve erkeklerin okullarda beden derslerini "ayrı almaları" fikrine karşı olmadığını belirtmişti.

Müslüman cemaatle bir araya gelen Steinbrück, Müslüman öğrencilerin beden eğitimi derslerinde ayrılabileceklerini söylemişti.

SPD Genel Sekreteri Andrea Nahles da, Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde Müslüman kız ve erkek çocukların beden eğitimi derslerini ayrı aldığını belirterek, "Buradaki uygulamada şimdiye kadar bir sorunla karşılaşılmadı" şeklinde konuştu.

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