Merkel, muhalefetin tepkisiyle büyüme paketine onay verdi

AB Mali Paktı için muhalefetin desteğini alan Merkel, dev büyüme paketine onay verdi.

İki büyük muhalefet partisi, AB ülkelerinde bütçe açıklarına sınır getirecek Mali Pakt ve yaklaşık 500 milyar euroluk kalıcı kurtarma fonuna (Avrupa İstikrar Mekanizması), gelecek hafta Meclis'te onay vermeyi kabul etti. Merkel tarafından gündeme getirilen pakt ve kurtarma fonu, İngiltere ve Çek Cumhuriyeti dışında tüm AB üyeleri tarafından kabul edilmişti. Ancak Almanya Başbakanı, bunların ülke içindeki onay sürecinde muhalefetin itirazlarıyla karşı karşıyaydı. Meclis'te onay için gerekli üçte ikilik çoğunluğa sahip olmayan Merkel, muhalefetle uzun müzakerelerin ardından uzlaşma sağladı.

Ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve ikinci büyük muhalefet partisi Yeşiller, hükümete verdikleri destek karşılığında taleplerini Merkel'e kabul ettirdi. Buna göre AB çapında büyüme ve istihdamı teşvik etmek amacıyla 100 milyar euroluk kaynak yaratılacak. Çıkarılacak “proje tahvilleri” ile Avrupa genelinde altyapı yatırımlarına destek verilecek, ekonomi canlandırılacak. Bu amaçla Avrupa Yatırım Bankası ve AB'nin fonları kullanılacak. Ayrıca Merkel hükümeti, Avrupa çapında “mali işlem vergisi” çıkarılması için de 2012 yılı sonuna kadar somut adımlar atacak.



Ana muhalefet memnun



SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, büyüme ve istihdam konularında alınacak önlemler üzerinde anlaşma sağlandığını belirterek, özellikle gençler arasındaki işsizliğin azaltılması ve mali piyasaların düzenlenmesi konusunda çok daha fazla çaba harcanması gerektiğini söyledi.

Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir, görüşmelerin başarıyla sonuçlandığına işaret ederken, hükümetin katı tasarruf politikasından geri adım attığını, Avrupa çapında gerçek bir mali işlem vergisi uygulamasının başlatılması için çalışmalar yapmayı vaat ettiğini ifade etti. Hükümetin, çalışmalarıyla ilgili olarak Federal Meclis'e daha fazla bilgi vermeyi de taahhüt ettiğini belirten Özdemir, varılan anlaşmanın yine de Euro krizinin aşıldığı yönünde bir düşünce olarak algılanmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Merkel hükümeti, Mali Pakt ve Avrupa İstikrar Mekanizması'nın gelecek cuma günü (29 Haziran) Federal Meclis'te (Bundestag) ve Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nde (Bundesrat) onaylanmasını hedefliyor. Almanya Başbakanı Merkel, Brüksel'deki AB zirvesinin hemen ardından Berlin'e gelerek ayağının tozuyla oylamalara katılacak.



Anayasa Mahkemesi engel çıkarabilir



AB, İspanya'nın da bankacılık sektörü için kullanmayı düşündüğü Avrupa İstikrar Mekanizması fonunu 1 Temmuz'da yaşama geçirmeyi hedefliyordu. Merkel hükümeti bu hedefi tutturmayı amaçlarken, muhalefetteki Sol Parti'nin paktın onaylanmasını Anayasa Makemesi'ne taşımak istemesi, bunu tehlikeye atıyor.

Sol Parti'nin Eşbaşkanı Katja Kipping, paktın Almanya'nın egemenlik haklarına aykırı olduğunu belirterek, onaylanması halinde bunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunacaklarını açıkladı.



Deutsche Welle Türkçe