Merkel Moskova'daki törene katılmıyor



Almanya Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Merkel'in Moskova'da Kızıl Meydan'da düzenlenecek törenlere katılmayı kabul etmediği ancak 10 Mayıs'ta Moskova‘yı ziyaret edeceği bildirildi.

Merkel, 10 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Meçhul Asker Mezarı'na çelenk bırakacak. Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, Putin'in de bu planı kabul ettiğini açıkladı.

Seibert Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Merkel'in bu tarihi olayı uygun bir şekilde anmak istediğini söyledi. Seibert, “Rusya'nın Kırım ve Ukrayna'nın doğusundaki eylemleri göz önüne alınınca askeri bir geçit törenine katılmak uygun değil“ şeklinde konuştu.

Sözcü Seibert, “Başbakan İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve Nazilerden kurtarılmasının ortak anma törenine katılmanın önemli olduğunu düşünüyor. Bu yüzden geçit törenine katılmasa da Moskova'yı ziyaret edecek” dedi.

Polonya, Letonya, Litvanya ve Estonya liderleri de törene katılmayacaklarını bildirdi.