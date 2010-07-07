-MERKEL, MESUT ÖZİL'DEN ÇOK MEMNUN BERLİN (A.A) - 07.07.2010 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman milli takımının Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil'in oyununu çok beğendiğini ve kendisini Arjantin maçından sonra soyunma odasında bizzat tebrik ettiğini söyledi. Başbakan Merkel, genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisine bağlı Orta Ölçekli İşletmeler Birliğinin geleneksel olarak her yıl düzenlediği yaz şenliğine katılarak, şenlikte stant kuran Aydın Döner'den de döner keserek yedi. Berlin'deki Pamfilya restoranın sahibi Fikri Arslan ile birlikte döner kesen ve bir süre futbol konusunda sohbet eden Merkel, "Özil'in oyununu çok beğeniyorum. Kendisini bizzat tebrik ettim" diye konuştu. Arslan'ın, "Televizyonda heyecanınızı gördük. Oradan oraya koşturuyordunuz" sözleri üzerine Merkel, çevresinde kendisiyle birlikte sevinecek az sayıda kişinin bulunduğunu, Güney Afrikalıların Arjantin'i tuttuğunu söyledi. Aydın Döner'in sahibi Hanefi Aydın ile de bir süre sohbet eden Merkel, daha sonra kendisine bir döner tabağı hazırlattı. Merkel, dönerin yanına yeşil salata ve soğan istedi. Merkel, tabağındaki döneri yiyerek stanttan ayrıldı.