Merkel Londra yolcusu



Dünyanın önde gelen sanayileşmiş ülkelerinin oluşturduğu G7'nin liderleri 7 – 8 Haziran 2015 tarihinde Almanya'da bir araya gelecek.

Merkel, Londra'da İngiliz mevkidaşı David Cameron ile G7 zirve hazırlıklarını gözden geçirecek.

İkili, AB ve uluslararası gündeme ait konular, Merkel-Cameron buluşmasının diğer başlıklarını oluşturuyor.

Merkel, Alman tarihine ilişkin British Museum'da açılan bir sergiyi de gezecek.

AB karşıtlığının hızla tırmandığı İngiltere'de Cameron hükümetinin AB üyesi diğer ülkelerden göçü sınırlandırma girişimi Berlin'in tepkisini çekmişti.

Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri Cameron, 7 Mayıs tarihinde yapılması beklenen genel seçimlerden zaferle çıkması halinde ülkesinin AB’ye katılım şartlarını yeniden müzakereye açma ve 2017 sonuna kadar referanduma götürme sözü vermişti.