Merkel: Konya için taviz verilmeyecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel Alman parlamenterlerin Konya NATO üssündeki Alman askerlerini ziyaret etmelerinde ısrarlı olduğunu açıkladı. Alman ARD televizyonuna verdiği mülakatta Ankara ile siyasi pazarlık yapılıp yapılmayacağı sorusuna "böyle bir şeyin kesinlikle söz konusu olmadığı" yanıtını veren Başbakan Merkel, durumun 'can sıkıcı' olduğunu ve ziyaret hakkının başka konularla karıştırılamayacağını söyledi. Türkiye ikili ilişkilerdeki gerginlik nedeniyle Alman parlamenterler heyetinin bu aşamada Konya'ya gelmesinin uygun olmayacağını Almanya'ya bildirmişti. Hamburg'daki G-20 zirvesi sırasında da Almanya hükümeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki Türklere hitaben konuşma yapmasına izin vermemişti.

Merkel, Alman milletvekillerinini Konya'daki NATO üssünü ziyaret hakkı için başka alanlarda taviz verilmesinin söz konusu olamayacağını vurgulayarak, "Ankara'dan bu tür talepler geldiğine dair bir bilgisi olmadığını, ancak bu tür taleplerin gelmesi durumunda kesin bir şekilde reddedileceğini" söyledi.

"Güvenilirlik" vurgusu

Genel durumun göz önüne alınmasının gerektiğini ifade eden Angela Merkel Konya'dan sürdürülen IŞİD ile mücadelenin kritik aşamaya girdiğini ve "ziyaret hakkının ittifak bünyesindeki güvenilirlikten ayrı düşünülemeyeceğini" ima etti. Ziyaret izni için şart öne sürülmesini kabul etmeyeceklerini belirten Almanya Başbakanı Alman milletvekillerinin askerleri ziyaret etme hakkının bulunduğunu ve Türkiye ile hem kendilerinin, hem de NATO'nun görüşeceğini, alınacak sonuca göre de karar verileceğini duyurdu.

Türkiye, bir yıl önceki darbe teşebbüsünün ardından Almanya'dan iltica hakkı alan subayların iade edilmemesine sert tepki göstermişti. Angela Merkel Almanya'nın iltica taleplerine nasıl karşılık vereceği ile Alman askerlerini ziyaret hakkı arasında hiçbir ilişki kurulamayacağını söyledi.

Türkiye daha önce de İncirlik'teki Alman birliğinin Federal Meclis Savunma Komisyonu üyeleri tarafından ziyaret edilmesine izin vermemiş, bunun üzerine Berlin yönetimi de Alman birliğinin İncirlik'ten tahliyesine karar vermişti.

Muhalefet Türkiye'ye tepkili

Almanya'da ise Konya'daki NATO üssünden Alman askerlerinin çekilmesi yolundaki talepler artıyor. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve muhalefet partileri Alman parlamenterlerin Konya'ya gitmesine izin verilmediği takdirde Alman askerlerinin NATO üssünden çekilmesinin gündeme getirilmesini talep etti. SPD meclis grup başkanı Thomas Oppermann ve Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen ziyaret izni verilmediği takdirde Alman askerlerinin Konya'dan çekilmesi gerektiğini savundu. Yeşiller Partisi'nin savunma uzmanı Agnieszka Brugger "Erdoğan'ın tahrikleri karşısında ne Almanya, ne de NATO susmalıdır", dedi.

Hristiyan Birlik partilerinin sözcüleri ziyaret için yeni bir tarih belirlenmesini talep ederek, Alman birliğinin Konya'dan ayrılmasının sakınca doğurabileceğine dikkat çektiler. Meclis grubu dış ilişkiler ve savunma politikası sözcüsü Henning Otte "Alman askerlerinin NATO üssünden alınmasının basiretsizlik ve tehlikeli olacağını" söyledi. Konya üssündeki görevin İncirlik'ten farklı olduğunu belirten Otte 'Konya'daki misyonun NATO bünyesinde ve erken uyarı sistemi donanımlı keşif uçaklarıyla yürütüldüğünü hatırlattı. Hür Demokrat Partili Avrupa milletvekili Alleksander Lambsdorff da soğukkanlı olunması çağrısı yaptı.

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DW, afp, dpa/AG, BK