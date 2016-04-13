Merkel, Kilis'teki açılışa katılmayacak

Kilis'te mülteciler için yapılan yeni tesislerin açılışına katılması beklenen Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Türkiye'ye ziyaret planı olmadığı açıklandı.

Hürriyet’in AFP’den referans verdiği habere göre; Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, "Son günlerde 16 Nisan'daki seyahat hakkında birçok soru aldım ve hiçbir zaman teyit etmedim" dedi.

Seibert, "16 Nisan'da, yani bu Cumartesi günü Merkel'in Türkiye'ye gelmeyeceğini" belirtti. Alman Sözcü, Merkel'in beklenen bu ziyareti neden gerçekleştirmeyeceğine ilişkin bir bilgi vermedi.



Davutoğlu 'Merkel gelecek' demişti



Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB'den yetkililerin 16 Nisan'da Kilis'e gelerek, Kilis'te inşa edilen okul ve hastanenin açılışına katılacağını söylemişti.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Türkiye'ye daha sonraki bir tarihte ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği konusunda ise bir açıklama yapmadı.

