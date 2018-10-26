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Merkel: Kaşıkçı cinayeti aydınlanana kadar Suudi Arabistan'a silah yok

ABD Temsilciler Meclisi de Suudi Arabistan'a yönelik silah satışının yasaklanması için tasarı oluşturmuştu

26 Ekim 2018 20:15

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suudi Arabistan'ın İstanbul  Konsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti aydınlanana kadar Suudi Arabistan'a silah satılmayacağını  açıkladı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından Riyad yönetimine tepkiler devam ediyor.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Dehşet verici bu olayın açıklığa kavuşması önemli. Kaşıkçı cinayetinin perde arkası aydınlatılana kadar Suudi Arabistan'a silah yok" açıklamasında bulundu.

Almanya'nın yanısıra dünyanın en büyük silah ihracatçısı ABD'de de Riyad'a silah satımının durdurulması gündemde. ABD Temsilciler Meclisi, Suudi Arabistan'a yönelik silah satışının yasaklanması için tasarı oluşturdu. 

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