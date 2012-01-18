T24 LogoT24 Logo
Dünya

Merkel: İyi fikirlere her zaman açığız BERLİN (A.A)

18 Ocak 2012 23:03

-Merkel: İyi fikirlere her zaman açığız BERLİN (A.A) - 18.01.2012 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, göçmenlerin Alman toplumuna uyumuyla ilgili çalışmalarda her zaman iyi fikirlere açık olduklarını söyledi. Başbakan Merkel, üyelerinin Türk ve Almanlardan oluştuğu Almanya Uyum Vakfının yeni yıl davetine katılarak bir konuşma yaptı. Merkel, konuşmasında, uyuma her zaman önem verdiklerini, bu nedenle başbakanlıkta bir uyum bakanlığı oluşturduklarını ve uyum zirveleri düzenlediklerini belirterek, ''Uyum konusunda iyi fikirlere her zaman açığız'' dedi. Angela Merkel, ocak ayı sonunda düzenleyecekleri yeni uyum zirvesinde federal düzeyde daha somut uyum planları hazırlayacaklarını ifade ederek, dil öğrenmenin uyum için çok önemli olduğunu sıkça vurguladıklarını, insanları dil öğrenme konusunda cesaretlendirmek istediklerini ve sporun da uyuma çok önemli katkısı olduğunu vurguladı. Uyuma katkı sağlayan Almanya Uyum Vakfına da çalışmalarından dolayı teşekkür eden Merkel, uyumun insanların meraklı ve hareketli kaldığı sürece başarıya ulaşabileceğini, Alman toplumunun göçmenleri kabul etmeye hazır, göçmenlerin de uyuma istekli olması gerektiğini kaydetti. Vakfın yönetim kurulu sözcüsü Wolfgang Fürstner de göçmenlere Almanya'da yardımcı olmak ve göçmenlerin kendilerini bu ülkede evinde gibi hissetmesi için çaba harcadıklarını belirterek, daha özgür ve demokratik bir Almanya için toplum olarak göçmenlere daha açık olmaları gerektiğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24