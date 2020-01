-Merkel: İyi fikirlere her zaman açığız BERLİN (A.A) - 18.01.2012 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, göçmenlerin Alman toplumuna uyumuyla ilgili çalışmalarda her zaman iyi fikirlere açık olduklarını söyledi. Başbakan Merkel, üyelerinin Türk ve Almanlardan oluştuğu Almanya Uyum Vakfının yeni yıl davetine katılarak bir konuşma yaptı. Merkel, konuşmasında, uyuma her zaman önem verdiklerini, bu nedenle başbakanlıkta bir uyum bakanlığı oluşturduklarını ve uyum zirveleri düzenlediklerini belirterek, ''Uyum konusunda iyi fikirlere her zaman açığız'' dedi. Angela Merkel, ocak ayı sonunda düzenleyecekleri yeni uyum zirvesinde federal düzeyde daha somut uyum planları hazırlayacaklarını ifade ederek, dil öğrenmenin uyum için çok önemli olduğunu sıkça vurguladıklarını, insanları dil öğrenme konusunda cesaretlendirmek istediklerini ve sporun da uyuma çok önemli katkısı olduğunu vurguladı. Uyuma katkı sağlayan Almanya Uyum Vakfına da çalışmalarından dolayı teşekkür eden Merkel, uyumun insanların meraklı ve hareketli kaldığı sürece başarıya ulaşabileceğini, Alman toplumunun göçmenleri kabul etmeye hazır, göçmenlerin de uyuma istekli olması gerektiğini kaydetti. Vakfın yönetim kurulu sözcüsü Wolfgang Fürstner de göçmenlere Almanya'da yardımcı olmak ve göçmenlerin kendilerini bu ülkede evinde gibi hissetmesi için çaba harcadıklarını belirterek, daha özgür ve demokratik bir Almanya için toplum olarak göçmenlere daha açık olmaları gerektiğini söyledi.