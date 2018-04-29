Merkel: İngiltere'nin AB vatandaşları önerisi Brexit müzakereleri için iyi bir başlangıç

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) sonrası, birlik üyesi vatandaşlarının haklarını koruma önerisini müzakereler için "iyi bir başlangıç" olarak nitelendirdi.

Angela Merkel buna karşın Brexit ile ilgili "daha çok soru ve yapılması gereken işler" olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May dün Brüksel'deki AB liderler zirvesinde, daha sonra belirlenecek bir tarihten itibaren geriye dönük İngiltere'de 5 yıl yaşamış AB vatandaşlarının eğitim, sağlık ve sosyal yardım gibi konularda İngiliz vatandaşları ile aynı haklara sahip olmasını önermişti.

Theresa May, AB üyesi ülkelerde yaşayan yaklaşık 1 milyon 200 bin İngiltere vatandaşına da benzer şekilde davranılmasını talep etmişti.

İngiltere'de, diğer AB üyesi ülkelerin yaklaşık 3 milyon 200 bin vatandaşı yaşıyor.

AB vatandaşlarının ve birlik üyesi ülkelerde yaşayan İngiltere vatandaşlarının hakları Brexit müzakerelerinin başında çözülmesi gereken çetrefillli konulardan biri. İngiltere'nin "AB'den boşanma faturası" olarak bilinen ödeme ve Kuzey İrlanda sınırı da önemli başlıklar arasında.

Almanya Başbakanı Angela Merkel dünkü toplantıların ardından yaptığı açıklamada "Theresa May bugün Büyük Britanya'da 5 yıl yaşayan AB vatandaşlarının tüm haklarının korunacağını açıkladı. Bu iyi bir başlangıç. Ama elbette Brexit konusunda mali meseleler, İrlanda ile ilişkiler gibi pek çok konu var. Bu Ekim'e kadar çok çalışmamız gerektiği anlamına geliyor" dedi.

Angela Merkel, liderler zirvesinin ana gündem maddesinin Brexit olmadığını, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ayrıca müzakere edileceğini söyledi.

Merkel, "Benim için 27 üye ülkenin geleceğini şekillendirmek Britanya ile çıkış müzakerelerinden daha öncelikli" dedi.

May'in önesinden önce AB, İngiltere'deki AB vatandaşlarının ve AB ülkelerinde yaşayan İngiliz vatandaşlarının haklarının Avrupa Adalet Divanı tarafından korumasını istemişti.

Zirvede konuşan May ise 27 üye ülkenin liderlerine İngiltere'nin "kimsenin ülkeyi terk etmesini ve ailelerin bölünmesini istemediğini" söyledi.

İngiltere 23 Haziran 2016'da düzenlenen referandumda tercihini AB'den çıkmaktan yana kullanmıştı.

Brexit mükerelerinin Mart 2019'a kadar tamamlanması öngörülüyor.

AB zirvesinin ikinci gününde ise öncelikli gündem maddeleri; göç, güvenlik, ekonomik sorunlar ve "terörle mücadele" olacak.