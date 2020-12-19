Merkel'in "Koronavirüs'ü ciddiye alın" temalı halka seslenişi, "Yılın Konuşması" seçildi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 18 Mart'ta halka Koronavirüs pandemisini ciddiye alma çağrısı yaptığı konuşma, uzmanlardan oluşan bir kurul tarafından "Yılın Konuşması" seçildi.

Tübingen Üniversitesi'ndeki panel tarafından yapılan açıklamada, "Merkel'in konuşması mantık ile iyi hitabın birleşiminin nasıl insanları harekete geçirebileceğini gösteriyor" denildi.

"Tarihi" diye nitelendirdikleri konuşmanın Almanya'da Koronavirüs salgınının ilk dalgasının başarılı bir şekilde kontrol edilmesinde kritik rol oynadığını belirten panel, "Televizyondan yayınlanan konuşma, büyük ihtimalle Alman halkını uzun süredir hiçbir konuşmanın etkilemediği şekilde etkiledi" değerlendirmesinde bulundu.

Merkel ne demişti?

18 Mart'ta "Bugün, daha önceden alışık olmadığımız bir yöntemle sizlere sesleniyorum” diyerek sözlerine başlayan Merkel, “Durum ciddi. Sizler de durumu ciddiye alın” çağrısında bulundu.

Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük sınamayla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Merkel, “Bu boyutta, birlik içerisinde dayanışma göstermemizin kaçınılmaz olduğu bir zorlukla karşı karşıya kalmamıştık” ifadelerini kullandı.

Hükümetin Koronavirüs'ün ekonomiye, sosyal ve kültürel hayata vereceği zararların sınırlandırılması için önlemler aldığını hatırlatan Merkel, “Tüm yurttaşlar, kendilerine düşen sorumluluğu tümüyle kavramaları halinde, bugün karşı karşıya olduğumuz sınamadan başarıyla çıkabileceğimize inanıyorum” dedi. Yoğun çabalara karşın henüz virüse karşı bir aşı ve hastalığın tedavisi için de bir yöntem geliştirilemediğine dikkat çeken Merkel, bu nedenle şu anda virüsün hızlı bir şekilde yayılmasını engelleyerek zaman kazanmaya çalışmaktan başka mücadele yöntemi olmadığını söyledi. Başbakan Merkel, özellikle de hastaların imkanlar el verdiğince tedavi edilebilmeleri için de zamana ihtiyaç olduğunu aktardı.