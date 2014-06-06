Merkel ile Putin arasında gergin görüşme



Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Normandiya Çıkarması'nın 70'inci yıldönümü törenleri için bulundukları Fransa'da ikili görüşme yaptılar.

Ggörüşme öncesi basına birlikte fotoğraf veren iki liderin de gergin olduğu gözlemlendi. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası liderler herhangi bir açıklama yapmadı. Alman hükümetinden yapılan açıklamada ise görüşmenin en önemli gündem maddesinin Ukrayna krizi olduğu ve Putin'den Ukrayna'daki durumun istikrara kavuşması için gücü dahilinde olan her şeyi yapmasını istediği belirtildi.

Fransa'daki görüşme, iki liderin uzun süredir yaptıkları ilk yüz yüze görüşme oldu.

Putin: Nüfuzum sınırlı

Putin, perşembe akşamı Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile de özel bir görüşme yaptı. Görüşmede yer alan Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Hollande'ın Putin ile Ukrayna'da ateşkes olasılığını ele aldığını ve ateşkesin öncelik olduğunu vurguladığını kaydetti. Görüşmede Ukrayna'ya Rus doğalgaz sevkiyatı konusundaki gerginlik de ele alındı.

Fabius'un açıklamasına göre, Putin Ukrayna'nın belirli bölgelerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar üzerinde nüfuzu olabileceğini kabul etti, ancak bu nüfuzun sınırlı olduğunu kaydetti. Putin'in Ukrayna'nın doğusunda Kiev'den bağımsızlık konusundaki referanduma karşı görüş bildirdiğini, ancak ayrılıkçıların buna rağmen 11 Mayıs'ta tartışmalı referandumu gerçekleştirdiğini hatırlattığı da ifade edildi.

Fransa'nın Caen kentinde Normandiya çıkarmasının 70'inci yılı nedeniyle düzenlenen etkinliklere ABD Başkanı Barack Obama ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in de aralarında olduğu çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile gaziler katılıyor.