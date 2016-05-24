Merkel ile Erdoğan arasındaki 5 tartışmalı konu



MÜLTECİ ANLAŞMASI: Erdoğan dolaylı olarak AB-Türkiye mülteci anlaşmasının bozulabileceği uyarısında bulundu. AB haziran ayı sonunda vize muafiyeti tanınması için Türkiye'nin 72 kriterden son beşini daha yerine getirmesini talep ediyor. Bu kriterler arasında en tartışmalı olanı, "terör" tanımının yeniden yapılması ve terörle mücadele yasalarında reforme gidilmesi. Türkiye terörle mücadele yasalarında reforma gidilmesi talebine karşı çıkıyor.

DOKUNULMAZLIKLAR: Hakkında fezleke olan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifi 376 oyla referandum sınırını aşarak TBMM'den geçti. Bundan en çok Halkların Demokrasi Partisi (HDP) etkileniyor. 59 HDP milletvekilinden 50'sinin dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor. Bunlar arasında eş başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da bulunuyor. HDP'li vekiller hakkındaki dosya sayısı 405. Türkiye'deki iç politik gelişmelerden endişe duyduğunu kaydeden Merkel, dokunulmazlıkların kaldırılmasının ağır sonuçları olabileceğini açıkladı.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ: MİT Tırları haberi nedeniyle yargılanan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara muhabiri Erdem Gül, "devletin gizli belgelerini ifşa etmek" suçundan ağır hapis cezasına çarptırıldılar. İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, bu ay başında aldığı kararla, Dündar'ın indirimli olarak 5 yıl 10 ay, Gül'ün ise indirimli 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Birçok Türk medya kuruluşu hükümet yanlısı çizgi izlemeye zorlandı. Erdoğan, ısrarla "Türkiye'deki kadar özgür medya hiçbir ülkede yok" görüşünü dile getiriyor. Konu, Merkel için önem taşıyor.

ERMENİ SOYKIRIMI TASARISI: Almanya Federal Meclisi 1915 olaylarına ilişkin önergeyi 2 Haziran'da görüşecek. Önergeyle Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve muhalefetteki Yeşiller Partisi'nin ortaklaşa hazırladığı önergeyle Ermeni tehciri sonrası meydana gelen kitlesel ölümler soykırım olarak tanımlanacak. Türkiye 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanmasını kabul etmiyor. Konunun Berlin ile Ankara arasında gerginliğe yol açmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BÖHMERMANN VAKASI: Erdoğan, ZDF sunucusu Jan Böhmermann'ın tartışmalı şiiiri hakkında şahsen bir açıklamada bulunmadı ancak avukatlarını harekete geçirdi. Merkel şiirle ilgili önce sözcüsü aracılığıyla "kasten yaralayıcı" şeklinde görüş açıklamış, daha sonra bu yöndeki ifadesiyle hata yaptığını söylemişti. Almanya Başbakanı konunun yargının yetki alanında olduğuna dikkat çekiyor.