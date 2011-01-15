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Dünya

MERKEL HASTALANDI BERLİN (A.A)

15 Ocak 2011 15:42

-MERKEL HASTALANDI BERLİN (A.A) - 15.01.2010 - Almanya Başbakanı Angela Merkel ağır bir soğuk algınlığı geçirdiğini söyledi. Merkel, haftalık olarak yayımlanan video mesajında, bu hafta sağlık konusunda yapacağı konuşmasını kısık bir ses ile yaparak, ''Bugün sizin bir çoğunuz gibi ben de soğuk algınlığı geçiriyorum. Bundan dolayı sesim bir video mesajı için uygun değil'' dedi. Bundan dolayı video kaydının kısa olacağını ifade eden Merkel, yapacağı konuşması ile ilgili tüm metnin www.bundeskanzlerin.de internet sayfasında bulunduğuna işaret etti. Merkel, Almanya'daki sosyal güvenlik sistemi ile gurur duyduklarını, ülkedeki demografik yapıdan dolayı bu sistemin gelişmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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