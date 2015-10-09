Merkel hakkında, 'insan kaçakçılığı' iddiasıyla suç duyurusu

Almanya Başbakanı Angela Merkel hakkında, "insan kaçakçılığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Almanya için Alternatif Partisi AFD tarafından Berlin Savcılığı’na yapılan suç duyurusunda, Merkel’in, ceza kanununun 96. maddesi gereği, yabancıların yasalara aykırı şekilde ülkeye sokulması fiilini işlediği öne sürülüyor.

Hürriyet't yer alan habere göre, Merkel hakkındaki suç duyurusunu basın toplantısıyla duyuran aşırı sağcı parti AFD’nin başkan yardımcısı Alexander Gauland, Macaristan’da bekleyen onbinlerce mülteciye kapıları açtığı için Merkel’in "insan kaçakçılığı" yaptığını iddia etti.

Merkel, Avusturya Başbakanı Werner Faymann'la yaptığı görüşmenin ardından Budapeşte’den Almanya’ya gelmek üzere bekleyen mültecilere yeşil ışık yakmıştı.

96. maddedeki suçu işlediği sabit görülenlerin 5 yıla kadar hapis cezası ya da para cezasına çarptırılması mümkün.