Merkel gazetecilerden 'ip'le korundu

Almanya Başbakanı Angela Merkel Kapadokya bölgesinde peri bacalarını gezdi . Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ile birlikte Göreme açık hava müzesini gezen Merkel’in korumaları ile Türk korumalar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Sabah erken saatlerde konakladığı Nevşehir’in Avanos ilçesindeki Kapadokya Hilton Otelden Bakan Çelik ile ayrılan Merkel, geniş güvenlik tedbirleri arasında Nevşehir’in Göreme ilçesinde bulunan ve her yıl yüz binlerce alman turist tarafından ziyaret edilen göreme açık hava müzesini ziyaret etti.

Burada Nevşehir valisi ve AKP Nevşehir milletvekilleri tarafından karşılanan Merkel Hıristiyanlar için büyük öneme sahip olan ve içerisinde çok sayıda şapel ve kilise bulunan müzeye bakan çelik ile gezerek bölge hakkında bilgi aldı. Merkel’in açık hava müzesi ziyareti sırasında alman kadın korumalar gazetecilerin önün beyaz bir ip çekerek tedbir aldı.

Gazetecilerin Merkel’e yaklaşmasını engelleyen alman korumalara Türk gazeteciler tepki gösterirken araya giren Türk korumalar ile alman korumalar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Bakan Çelik’in korumalarının ricasına rağmen beyaz ip uygulamasından vazgeçmeyen alman korumalar uygulamalarını sürdürdü. Göreme açık hava müzesi ziyareti sonrasında göreme belediye başkanı Nuri Cingil tarafından el dokuması bir kilim hediye edildi.

Protestan Hıristiyanlığın Lutherancı koluna bağlı olan Angela Merkel, Hıristiyanların hac merkezlerinden biri olarak bilinen Kapadokya bölgesindeki eski Hristiyan kültür anıtlarını da gezdi. Böylece Merkel hacı olmuş oldu.