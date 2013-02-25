T24 LogoT24 Logo
Gündem

Merkel gazetecilerden 'ip'le korundu

Almanya Başbakanı Merkel, Kapadokya gezisi sırasında kadın korumalar

25 Şubat 2013 12:41

Almanya Başbakanı Angela Merkel Kapadokya bölgesinde peri bacalarını gezdi . Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ile birlikte Göreme açık hava müzesini gezen Merkel’in korumaları ile Türk korumalar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Sabah erken saatlerde konakladığı Nevşehir’in Avanos ilçesindeki Kapadokya Hilton Otelden Bakan Çelik ile ayrılan Merkel, geniş güvenlik tedbirleri arasında Nevşehir’in Göreme ilçesinde bulunan ve her yıl yüz binlerce alman turist tarafından ziyaret edilen göreme açık hava müzesini ziyaret etti.

Burada Nevşehir valisi ve AKP Nevşehir milletvekilleri tarafından karşılanan Merkel Hıristiyanlar için büyük öneme sahip olan ve içerisinde çok sayıda şapel ve kilise bulunan müzeye bakan çelik ile gezerek bölge hakkında bilgi aldı. Merkel’in açık hava müzesi ziyareti sırasında alman kadın korumalar gazetecilerin önün beyaz bir ip çekerek tedbir aldı.

Gazetecilerin Merkel’e yaklaşmasını engelleyen alman korumalara Türk gazeteciler tepki gösterirken araya giren Türk korumalar ile alman korumalar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Bakan Çelik’in korumalarının ricasına rağmen beyaz ip uygulamasından vazgeçmeyen alman korumalar uygulamalarını sürdürdü. Göreme açık hava müzesi ziyareti sonrasında göreme belediye başkanı Nuri Cingil tarafından el dokuması bir kilim hediye edildi.

Protestan Hıristiyanlığın Lutherancı koluna bağlı olan Angela Merkel, Hıristiyanların hac merkezlerinden biri olarak bilinen Kapadokya bölgesindeki eski Hristiyan kültür anıtlarını da gezdi. Böylece Merkel hacı olmuş oldu.

ETİKETLER

merkelkapadokyaipgezi

İlgili Haberler

Merkel: Türkiye'nin AB üyeliği şüpheli, fakat görüşmeler devam etmeli

Angela Merkel, yayınladığı haftalık video mesajında Türkiye'nin AB üyeliğine şüphe ile yaklaştığını belirtti

Almanya Başbakanı Merkel'den patriot ziyareti

Başbakan Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Almanya Başbakanı Merkel, Gazi Kışlası'nda patriot hava savunma sisteminde görevli Alman askerlerini ziyaret etti

Merkel, Türkiye ziyaretinde yine 'çifte vatandaşlık'la karşılaşacak

Başbakan Erdoğan'ın son on yıldır her Almanya ziyaretinde ısrarla ve gürültülü bir biçimde talep ettiği “çifte vatandaşlık hakkı” Almanya'da şimdiden günün konusu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24