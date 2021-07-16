Merkel, "felaket" olarak nitelendirdi; Almanya'da selde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi

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Almanya'nın batısında yoğun yağmur yağışı sonucu meydana gelen selde hayatını kaybettiği tespit edilenlerin sayısı 103'e ulaştı. Başbakan Angela Merkel olanları "bir felaket" olarak nitelendirdi.

Rheinland-Pfalz eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, eyalet kabine toplantısında, sel felaketinde ölenlerin sayısının 60’a yükseldiği bilgisini paylaştı.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde de 43 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı, böylece sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 103’e çıktı.

Belçika'da da ölü sayısının en az 22'ye yükseldiği ifade edildi.

Perşembe akşamı Ahrweiler bölgesindeki yetkililer ölü sayısının tırmanmasını beklediklerini ifade ederken kayıp olan yaklaşık bin 300 kişiyi bulmaya çalıştıklarını ifade etti. Kayıp sayılanların hepsinin can kaybı riskiyle karşı karşıya olduğuna inanılmadığı, bazı kişilere telefon hatları zarar gördüğü için ulaşılamadığı belirtildi.

Bad Neuenahr-Ahrweiler'de perşembe günü binden fazla kurtarma görevi yapıldığı ifade edildi. Bölgeye binden fazla acil durum çalışanı gönderildi. Ahrweiler yetkilileri, henüz hasarın boyutunu söylemek için çok erken olduğunu söyledi.

Felakette hayatını kaybedenler arasında engelliler için bir bakım evinde kalan 9 kişi ve arama kurtarma çalışmalarında görev alan 2 itfaiyeci de bulunuyor.

Almanya'nın batısında yağışın devam etmesi bekleniyor. Steinbach rezervuarının altında kalan bölgelerde bir barajın yıkılmasından korkulduğu için tahliye emri verildi.

Renanya-Palatina Valisi Malu Dreyer yerel parlamentoya, "Ölüler var, kayıplar var, hala tehlikede olan çok insan var. Biz böyle bir felaket görmedik" dedi.

ABD ziyareti sırasında Beyaz Saray'da konuşan Merkel de felaketten etkilenenleri yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.