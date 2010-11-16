Merkel: Fazla İslamiyet yok, az Hristiyanlık var

T24

Alman Hristiyan Demokrat Birlik partisi (CDU) Genel Başkanı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede yaşanan son tartışmaların CDU'nun kendine güvenerek Hristiyanlığı daha fazla savunması gerektiğini gösterdiğini söyledi. Merkel, "Ülkede fazla İslamiyet yok, çok az Hristiyanlık var" dedi.Almanya Başbakanı Merkel, ülkesinde yaşamak isteyen insanların Almanca öğrenmesi gerektiğini de vurguladı.Merkel, partisinin Karlsruhe kentinde bugün başlayan kurultayında yaptığı konuşmada, uyum politikası konusuna da değinerek, "Burada yaşamak isteyenlerin Almanca öğrenmesi lazım. Bunu yapanı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.Göçmenlerin Almanya'nın yasalarını ve değerlerini kabul etmesi gerektiğini ifade eden Merkel, bunları kabul etmeyen göçmenlerin de kendilerine yönelik yaptırımlara katlanması gerektiğini kaydetti.Zorunlu askerliğin kaldırılmasını da savunan Merkel, Almanya'nın çevresinin günümüzde dost ülkeler ile çevrili olduğunu, bunun yerine yeni tehditlerin ortaya çıktığını, güvenlik politikası açısından zorunlu askerliği şart görmediğini söyledi."Yeni tehditler yeni yanıtlar gerektiriyor" diyen Merkel, terörizme karşı mücadelenin öncelik taşıdığını, Yemen'den gönderilen bombalı paketlerin gerçek bir tehlikenin var olduğunu gösterdiğini, bu nedenle güçlü ve hareket yeteneğine sahip bir devlet yapısına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.Görevinden ayrılan sözcüsünü basının önünde azarlayan Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble'ye de sahip çıkan Merkel, Schaeuble'nin çok zor bir yıl geçirdiğini belirterek, kendisine yaptığı özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Merkel, Hür Demokrat Parti (FDP) ile sürdürdükleri koalisyon dışında başka bir seçeneği düşünmediğini ifade ederek, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile daha önce yaptıkları gibi bir büyük koalisyonun, sadece zorunlu olduğu takdirde yapılması gerektiğini kaydetti.Karlsruhe kentinde 2 gün sürecek CDU parti kurultayında genel başkanlık ve parti yönetimi seçimleri de yapılacak.