Merkel, Euro krizinin stresini havuzda attı

Güney Kıbrıs'la derinleşen Euro Bölgesi krizi nedeniyle stresli günler geçiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Paskalya tatilini İtalya’yada geçirdi. İtalya’ya da erken gelen yazın keyfini çıkaran Merkel Ischia adasındaki ünlü Afrodit Kaplıcaları’nda havuza girdi.



Avrupa’nın en güçlü ekonomilerinden Almanya’nın lideri, eşi Joachim Sauer ile birlikte havuzda yüzerken görüntülendi. Havuz başına yeşil bir bornozla gelen Angela Merkel, hem yüzdü hem de kocasıyla uzun uzun sohbet etti.

Sabah gazetesi'nde yer alan habere göre, kendilerini görüntüleyen foto muhabirlerine aldırmadan suyun tadını çıkaran çift, daha sonra tatilde kendilerine eşlik eden yakınlarıyla birlikte deniz kıyısında yürüyüş yaptı. Alman şansölyesi daha önceki yıllarda da bikiniyle görüntülenmişti.