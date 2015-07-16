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Dünya

Merkel eşcinsel evliliğe karşı çıktı: Evlilik bir erkekle bir kadının bir arada yaşamasıdır

Merkel, eşcinsellerin 'medeni birliktelik' yaşamasını desteklediğini söyledi

16 Temmuz 2015 20:00

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eşcinsel evliliklere karşı çıkarak, "Evlilik bir erkek ve bir kadının bir arada yaşamasıdır" dedi. Eşcinsellerin "medeni birliktelik" yaşamasını desteklediğini belirten Merkel, kendisine göre eşcinseller arasında evlilik olamayacağını söyledi.

Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, Merkel, ayrımcılığa karşı olduğunu da belirterek insanların 25 yıl önce eşcinsel olduğunu söyleyemediğini ve bunun artık mümkün olduğunu belirtti.

Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birliği'nin de benzer muhafazakar çizgide bulunduğunu biliniyor.

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