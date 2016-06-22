Merkel: En büyük sorun Afrika



Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Birliği'nin göç konusunda karşı karşıya olduğu en zorlu görevin Afrika olduğunu söyledi. Hristiyan Demokrat Birlik partisinin Berlin'de düzenlediği Ekonomi Günü etkinliğinde konuşan Merkel, Irak ve Suriye'deki sorunların kestirilebilecek bir sürede çözümlenebileceğine dikkat çekerek, "En önemli sorun 1 milyar 200 bin nüfusa sahip Afrika'dan göç" dedi.

Almanya Başbakanı Libya'dan yola çıkıp Akdeniz üzerinden Avrupa'ya göç edenlerin yanısıra Afrika'da nüfusun çok hızlı biçimde büyüdüğünü ve birçok bölgede yeterli ekonomik gelişme olmadığını hatırlattı. Merkel, "Asıl Afrika ile ilgilenmeliyiz" dedi ve aksi takdirde gelecekte Afrika'dan Avrupa'ya göçün kontrol altına alınamayacağını kaydetti.

Dijitalleşme sayesinde refah düzeyi arasındaki büyük farklılıklar konusunda Afrika'daki insanların bilgi sahibi olduğunu belirten Almanya Başbakanı, ABD ve Kanada'nın coğrafi konumları gereği Afrika'ya uzak olduklarını bu nedenle böyle bir sorunu olmadığını ifade etti. Merkel, "Biz Avrupalılar coğrafi açıdan karmaşık bir duruma sahibiz" dedi.

Avrupa Yatırım Bankası'nın göçle mücadele planı

Bu arada Avrupa Birliği'nin Avrupa'ya göçü önlemek için milyarlarca euroluk ek kaynak üzerinde düşündüğü belirtildi. Süddeutsche Zeitung'da yer alan habere göre Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Avrupa Birliği sınırları dışındaki projelere şu ana kadar yapılan yardımların ikiye katlanması çağrısı yaptı. Haberde önümüzdeki beş yıl içinde altı milyar euro ek yardımın, göçe neden olan sorunlarla mücadeleye harcanmasının istendiği kaydedildi.

Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer gazeteye yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın büyük oranda sığınmacı aldığı ülkeleri desteklemesi de önemli" dedi. Gazetedeki haberde ek yardımın Ürdün, Lübnan, Mısır ve Mağrip ülkelerinin yanı sıra Sırbistan, Arnavutluk gibi Batı Balkan ülkelerindeki projelere aktarılmasının önerildiği bildirildi. AB söz konusu ülkelerde okulların finanse edilmesi, sağlık sisteminin iyileştirilmesi ve suya erişimin sağlanmasını projelerle destekleyecek. Avrupa Yatırım Bankası önümüzdeki hafta düzenlenecek zirvede göçe yol açan sebeplerle mücadele için yardımların artırılması önerisini dile getirecek.

Afrika'dan 50 bin sığınmacı geldi

Türkiye ile AB arasında varılan mutabakat ve Balkan rotasının kapatılması nedeniyle Akdeniz'deki göç yoğunluğu artmaya devam ediyor. Binlerce sığınmacı, Kuzey Afrika'dan, özellikle de Libya'dan yola çıkarak Avrupa'ya ulaşmak için tehlikeli yolculuğu göze alıyor. Bild gazetesinin Alman güvenlik birimlerine dayandırdığı habere göre bu yılın başından beri deniz yoluyla 50 bin sığınmacı İtalya'ya geldi. Gelenlerin büyük çoğunluğunun Afrika'dan, özellikle de Nijerya, Eritre, Gambia, Somali ve Fildişi Sahili'nden olduğu belirtildi. Gazete savaş ve çatışmaların sürdüğü Suriye ve Irak'tan sığınmacıların Libya-Mısır-Akdeniz rotasını kullanmadığını vurguladı.

Gazete özellikle Türkiye'nin Irak'tan turistlere e-vize uygulamasına geçmesinin kaygı verici olduğunu, şu ana dek 4 bin Iraklı'nın 180 günlük vizeyi almayı başardığını yazdı. Alman güvenlik birimleri söz konusu vizenin Avrupa'ya kaçmak için kötüye kullanılabileceği konusunda uyarıda bulundu. Türkiye e-vizeyi özellikle Iraklı işadamlarına kolaylık sağlanması amacıyla hayata geçirdi. E-vize başvurularında Schengen ülkeleri ile ABD, İngiltere ya da İrlanda vizesi şartı aranıyor.