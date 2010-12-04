Merkel: Ekonomik politikalar tutmazsa Euro kullanmayız

T24 - Guardian’ın edindiği bilgiye göre Almanya Başbakanı Angela Merkel ilk kez, euro için yeni bir sistem geliştirilmesi yönündeki çabaları başarısız olursa, ülkesinin eurodan çıkabileceğini söyledi.



Ekim ayında Brüksel’de yapılan ve ağırlıklı olarak euro krizi ve İrlanda kurtarma planlarının tartışıldığı bir AB zirvesinde, akşam yemeği sırasında Merkel ile Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu arasında sert bir tartışma yaşandı.





Merkel’in amacı Lizbon Antlaşması’nın yeniden değerlendirilmesi ve kurtarma fonları ve yatırımcıların kayıpları için kalıcı bir sistem oluşturulmasıydı. Almanlar ayrıca kurtarılan ülkelerin AB meclislerinde oy haklarını kaybetmesini de istiyordu.



Brüksel’de 28 Ekim tarihinde düzenlenen ve AB’nin 27 üyesinin devlet ve hükümet başkanları ile Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Merkez Bankası başkanlarının katılımıyla gerçekleşen akşam yemeğindeki tartışmaya tanık olanlar Papandreu’nun Merkel’i “demokratik olmayan” teklifleri masaya getirmekle suçladığını belirtti.



10 ay içinde ilk kez

Yemeğe katılan, Almanya dışındaki ülkelerin yöneticilerine göre Merkel, “Eğer euro böyle bir kulübe dönüşüyorsa, o zaman belki de Almanya buradan ayrılmalı” dedi. Euroyu kurtarma mücadelesi 10 aydır sürüyor. Ancak Merkel’in bu sözleri Avrupa ekonomisinin itici gücü ve euronun hayatta kalmasının temel dayanağı olan Almanya’nın ortak para birimini terk etme yönündeki ilk açıklaması oldu.



Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, bu sözlerle ilgili açıklama yapmayı reddetti ancak tehdidin “akla yakın olmadığını” söyledi. Seibert, Başbakan’ın euroyu Avrupa’nın en önemli projesi olarak gördüğünü, kormuak ve savunmak istediğini ve hükümetin kesinlikle eurodan çıkmak gibi bir düşüncesi olmadığını belirtti. Sözcü, “Almanya euroya koşulsuz ve kesin bir biçimde bağlıdır” dedi.



