Merkel'den veda ziyaretleri: Boris Johnson, seyahat kısıtlamalarını görüşecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Britanya’ya son resmi ziyaretlerinden birini gerçekleştirecek. Görüşmede Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın Merkel’e Avrupa Birliği ve Britanya arasındaki seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını görüşmesi bekleniyor.

The Financial Times’ta yer alan habere göre, Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın danışmanları, Merkel’in yapacağı ziyarette “Küresel diplomasiye yıllar süren hizmetleri için teşekkür edileceğini” duyurdu.

Almanya Başbakanı Merkel’in Britanya’ya son resmi ziyareti olacak görüşmede Johnson’ın Koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarına değinmesi bekleniyor.

Britanya’da Delta varyantının yaygınlaşması nedeniyle Merkel, seyahat konusunda önlemlerin sürmesi gerektiğini söylemişti. Şu anda, Britanya’dan Almanya’ya seyahat eden kişilerin aşı olsalar bile ik hafta karantinada kalması gerekiyor.

Johnson’ın aynı zamanda Merkel görevden ayrılmadan önce Britanya ve Avrupa Birliği arasındaki gerilimin yumuşaması konusunu da açması bekleniyor.