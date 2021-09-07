Merkel'den seçim açıklaması: Ülkemizin zor zamanlardaki yönünü belirlecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 26 Eylül'de yapılacak genel seçimle ilgili "Bu seçim özellikle önemli, ülkemizin en zor zamanlardaki yönünü belirleyecek" dedi.

Merkel, 26 Eylül’deki genel seçimler öncesi Federal Mecliste yaptığı son konuşmasında, Covid-19 aşısı ve seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Covid-19 aşılarının güvenliğine ve yararına vurgu yapan Merkel, Almanya'daki aşıların, gerekli tüm klinik testlerden ve onay prosedürlerinden geçtiğini belirtti.

Merkel, “Aşı işe yarıyor. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyorsunuz. Aşılama bize özgürlüğü geri getiriyor.” diyerek, vatandaşlara aşılanma çağrısı yaptı.

Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Merkel, “Bu seçim özellikle önemli. Çünkü ülkemizin en zor zamanlardaki yönünü belirleyecek.” dedi. Şu andaki koalisyon ortağı olan SPD’yi eleştiren Merkel, Sosyal Demokratların radikal görüşleriyle bilinen Sol Parti ile koalisyon kurmama konusunda söz veremediğini söyledi.

Merkel seçimlerden sonra Almanya’da ya Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin liderliğindeki istikrarlı, güvenilir bir koalisyon hükümeti kurulacağını ya da SPD’nin liderliğinde sol eğilimli bir koalisyonun gündeme geleceğini, bu ikinci olasılığın Almanya için iyi olmayacağını ifade etti.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayının Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet olduğuna vurgu yapan Merkel, “Ülkemiz için en iyi seçim, Şansölye olarak Armin Laschet ile CDU/CSU liderliğindeki bir hükümettir.” ifadesini kullandı.