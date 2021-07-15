Merkel'den Beyaz Saray'a "veda" ziyareti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, görevi bırakmadan önce yaptığı son ziyaretler kapsamında Beyaz Saray’ı ziyaret ediyor.

AFP’nin aktardığı habere göre, bugüne kadar dört ABD Başkanı ile çalışan Almanya Başbakanı Merkel, Beyaz Saray’da Joe Biden ile görüştü.

Beyaz Saray’da ilk görüşmesini ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’le yapan Merkel’in daha sonra ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmesi bekleniyor.

Merkel, Biden’ın Washington’a davet ettiği ilk Avrupa lideri olmuştu.

Merkel ve Biden’ın gündeminde iklim krizi, Covid-19 aşı dağıtımı, ABD ve NATO güçleri ayrılırken Afganistan’ın geleceği gibi konuların olduğu biliniyor.