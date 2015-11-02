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Dünya
Deutsche Welle

Merkel Davutoğlu'nu aradı

Almanya Başbakanı Merkel, Davutoğlu'nu arayarak seçim gecesi verdiği yapıcı mesajlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Merkel, sığınmacı krizinde acil ilerleme vurgusu da yaptı.

02 Kasım 2015 23:29

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile pazartesi günü bir telefon görüşmesi yaptı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert'in verdiği bilgiye göre Merkel, Davutoğlu'nu 'seçimlerin barışçı bir ortamda yapılması' nedeniyle kutladı.

Merkel, Davutoğlu'nun seçim gecesi yaptığı konuşmada ifade ettiği 'Türk toplumundaki kutuplaşma ve gerilimi geride bırakma' arzusunu da memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Sığınmacı krizi

Merkel Davutoğlu'na 'Alman hükümeti, önümüzdeki güçlüklerin aşılması yolunda sıkı işbirliğinin devam ettirilmesine hazırdır" mesajı verdi. Hükümet sözcüsü Seibert, "İki hükümet başkanı ayrıca sığınmacı akınlarının sınırlandırılması yönünde ikili diyaloğun sürdürülmesi ve hızlı bir şekilde somut anlaşmalara vardırılması gerektiği konusunda hemfikirler" dedi.Seibert, AB ile Türkiye arasında göç konularında ortak bir eylem planı müzakerelerinde hızlı bir şekilde ilerlemeler kaydedilmesi gerektiğini de belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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