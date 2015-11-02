Merkel Davutoğlu'nu aradı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile pazartesi günü bir telefon görüşmesi yaptı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert'in verdiği bilgiye göre Merkel, Davutoğlu'nu 'seçimlerin barışçı bir ortamda yapılması' nedeniyle kutladı.

Merkel, Davutoğlu'nun seçim gecesi yaptığı konuşmada ifade ettiği 'Türk toplumundaki kutuplaşma ve gerilimi geride bırakma' arzusunu da memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Sığınmacı krizi

Merkel Davutoğlu'na 'Alman hükümeti, önümüzdeki güçlüklerin aşılması yolunda sıkı işbirliğinin devam ettirilmesine hazırdır" mesajı verdi. Hükümet sözcüsü Seibert, "İki hükümet başkanı ayrıca sığınmacı akınlarının sınırlandırılması yönünde ikili diyaloğun sürdürülmesi ve hızlı bir şekilde somut anlaşmalara vardırılması gerektiği konusunda hemfikirler" dedi.Seibert, AB ile Türkiye arasında göç konularında ortak bir eylem planı müzakerelerinde hızlı bir şekilde ilerlemeler kaydedilmesi gerektiğini de belirtti.