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Dünya
Deutsche Welle

Merkel: Davutoğlu ile toplantı çok iyi geçti

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, AB Zirvesi öncesinde dokuz ülkenin lideri ile mülteci konusunu görüştü. Merkel, Davutoğlu ile yapılan toplantının çok iyi geçtiğini söyledi.

17 Aralık 2015 19:42


Başbakan Ahmet Davutoğlu, Brüksel'deki AB Zirvesi öncesinde dokuz Avrupa ülkesinin lideri ile mülteci sorununun ele alındığı bir özel toplantıya katıldı. Avusturya'nın ev sahipliğindeki toplantıya Almanya Başbakanı Angela Merkel'ın yanı sıra Belçika, Yunanistan, Hollanda ve İsveç başbakanları ile AB'den yetkililer de katıldı. Davutoğlu Merkel'le 22 Ocak'ta Berlin'de Türkiye-Almanya iş birliği toplantısı düzenleme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile yapılan özel toplantının gayet iyi geçtiğini söyledi. Ankara ile gelecekte yapılacak görüşmelerde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların alınmasının ele alınacağını belirten Merkel, bu konuda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin gönüllülük esasına göre davranacağını kaydetti. Merkel, 'Hiç kimse buna katılmak zorunda değil' dedi. Türkiye'de iki milyona yakın Suriyeli sığınmacı bulunuyor. AB bu sığınmacıların durumunun iyileştirilmesi için Türkiye'ye üç milyar Euro yardım yapmayı planlıyor.

AB devlet ve hükümet başkanları Brüksel'de akşam başlayacak, iki gün sürecek zirvede, mülteci krizini görüşecek. Zirvede İngiltere Başbakanı David Cameron'un AB içinde kapsamlı reformlar yapılması talebi de tartışılacak. Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere'nin talebiyle ilgili olarak, 'Bütün taraflar çözüm yönünde birbirine yakınlaşacak adımlar atarsa, çözüm bulunması olasılığı ortaya çıkar. Almanya bu adımı atmaya hazır. Biz İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde kalmasını temenni ediyoruz' dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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