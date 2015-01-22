Merkel Davos’ta Rusya’yı eleştirdi

Almanya Başbakanı
Angela Merkel, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya
Ekonomik Forumu'nda bir konuşma yaptı. Başbakan Merkel, konuşmasında gündeme
dair önemli konulara değinirken, özellikle de Rusya'yı eleştirdi. Merkel, Rusya'nın
Kırım'ın ilhakı ile “Avrupa barış düzeninin temel ilkelerini çiğnediğini” belirtti. Merkel,
bunun Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra meydana getirdiği barışçıl birlikte
yaşam kurallarını ihlal ettiğini söyledi.
Merkel'e göre, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların şu anda kaldırılması da
olası değil. Merkel, Ukrayna krizindeki müzakere sürecinde ‘çok sayıda gerileme
olurken, az da olsa bir ilerleme' olduğunu savundu. Başbakan, yaptırımların ancak,
yaptırımlara gerekçe oluşturan nedenlerin ortadan kalkması halinde kaldırılabileceğini,
şu anda ise bu seviyeye ulaşılmadığını ifade etti.
‘Avrupa
büyük zorluklarla karşı karşıya'
Almanya Başbakanı Merkel, Davos'ta ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalar da
yaptı. Başbakan, “Büyüme odaklı, istikrarlı bir ekonomi politikasına ihtiyacımız var”
dedi ve "Yatırımlara, kamu yatırımlarına ihtiyacımız var, ancak her şeyden önemlisi
özel yatırımların gelişmesini teşvik edecek bir ortam gerekli” açıklamasında bulundu.
Merkel, Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alım programını başlatmasına ilişkin olarak
ise Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yaparak, merkez bankasının
önlemlerinin politik mercileri ekonomik büyümeyi teşvik edecek koşulları
oluşturmaktan alıkoymaması gerektiğini ifade etti.
Avrupa'nın
büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Merkel, Euro
Bölgesi'ndeki krizin kontrol altına alındığını fakat henüz gerçek anlamda üstesinden
gelinmediğini ifade etti.