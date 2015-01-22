Merkel Davos’ta Rusya’yı eleştirdi

Almanya Başbakanı

Angela Merkel, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya

Ekonomik Forumu'nda bir konuşma yaptı. Başbakan Merkel, konuşmasında gündeme

dair önemli konulara değinirken, özellikle de Rusya'yı eleştirdi. Merkel, Rusya'nın

Kırım'ın ilhakı ile “Avrupa barış düzeninin temel ilkelerini çiğnediğini” belirtti. Merkel,

bunun Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra meydana getirdiği barışçıl birlikte

yaşam kurallarını ihlal ettiğini söyledi.

Merkel'e göre, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların şu anda kaldırılması da

olası değil. Merkel, Ukrayna krizindeki müzakere sürecinde ‘çok sayıda gerileme

olurken, az da olsa bir ilerleme' olduğunu savundu. Başbakan, yaptırımların ancak,

yaptırımlara gerekçe oluşturan nedenlerin ortadan kalkması halinde kaldırılabileceğini,

şu anda ise bu seviyeye ulaşılmadığını ifade etti.

‘Avrupa

büyük zorluklarla karşı karşıya'

Almanya Başbakanı Merkel, Davos'ta ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalar da

yaptı. Başbakan, “Büyüme odaklı, istikrarlı bir ekonomi politikasına ihtiyacımız var”

dedi ve "Yatırımlara, kamu yatırımlarına ihtiyacımız var, ancak her şeyden önemlisi

özel yatırımların gelişmesini teşvik edecek bir ortam gerekli” açıklamasında bulundu.

Merkel, Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alım programını başlatmasına ilişkin olarak

ise Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yaparak, merkez bankasının

önlemlerinin politik mercileri ekonomik büyümeyi teşvik edecek koşulları

oluşturmaktan alıkoymaması gerektiğini ifade etti.

Avrupa'nın

büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Merkel, Euro

Bölgesi'ndeki krizin kontrol altına alındığını fakat henüz gerçek anlamda üstesinden

gelinmediğini ifade etti.

