Almanya Başbakanı Merkel, "Çokkültürlülük miadını doldurdu, artık birlikteliğin vakti geldi… Bunun için yabancılar, yaşadığı ülkenin dilini öğrenmeli" diyerek, muhtemel bir tartışmaya şimdiden imzasını attı. Çünkü Başbakan Erdoğan, geçtiğimiz şubat ayında Köln'de Türklere hitaben yaptığı konuşmada, "Asimile olmayın" çağrısında bulunmuş ve bu açıklamalar özellikle Alman yetkililerden büyük tepki görmüştü



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Avusturya'nın Linz kentinde yaptığı konuşmada alışılagelmişin dışındaki sözleri, entegrasyon tartışmasına yeni bir boyut getirdi. "Çokkültürlülük miadını doldurdu, artık birlikteliğin vakti geldi" diye sözlerine başlayan Merkel, "Bunun için yabancılar, yaşadığı ülkenin dilini öğrenmeli" dedi.



Okula başlayan her çocuğun "öğretmenini anlayacak kadar" oturduğu ülkenin dilini bilmesi gerektiğini savunan Merkel, ancak dil bariyerinin aşılması halinde birlikte bir gelecek kurulabileceğini ve toplumun ancak o durumda birlikte ilerleyebileceğini söylerken, "dil bariyerini aşmayanlar ise geride kalacak ve başkalarının toplumu şekillendireceğini kabul etmeleri gerekiyor" diye konuştu.



Bu açıklamaların özellikle 28 Eylül’de Almanya’nın Bavyera eyaletinde ve yine aynı tarihte bu eyalete çok yakın olar Avusturya'daki seçimlere odaklı olarak yapıldığını düşünüyor. Merkel’in bu konuşmayla, başında bulunduğu CDU’nun (Hıristiyan Demokrat Birlik) kardeş partisi olan muhafazakar CSU’ya (Hıristiyan Sosyal Birlik) Bavyera seçimlerinde destek verme amacı güttüğü ifade edilirken, bu açıklamaların milliyetçi Avusturya Halk Partisi’ne de destek olacağı yorumları yapılıyor.



Asimilasyon mu entegrasyon mu?



Başbakan Erdoğan, geçen şubat ayında Köln'deki dev spor salonu Köln Arena'da Türklere hitaben yaptığı konuşmada, "Almanya'da asimilasyona karşı olduklarını, asimilasyon ile entegrasyonu birbirinden kesin çizgilerle ayırmak gerektiğini" söylemişti.



Yurda dönüşünde AKP grubunda konuşan Erdoğan şunları söylemişti: Burada bir kez daha ifade etmek istiyorum; asimilasyon bir insanlık suçudur. Bu böyle bilinmelidir. Sayın Merkel ile farklı düşünüyor olabiliriz ama benim düşüncem bu... Ve çok açık, net söylüyorum: Hiçbir zaman Türk toplumunu asimile etme gayreti içerisine kimse giremez. Ama entegrasyon noktasında ne gerekiyorsa biz bunu yapmaya hazırız.. Oysa bizim söylediğimiz çok açıktır: Almanya'daki Türkler ana dillerini iyi bilmeli, Almanca'yı da mutlaka iyi konuşur duruma gelmelidir. Herhalde hiç kimse, kimseden ana dilini unutmasını, ana dilini öğrenmemesini isteme hakkına sahip değildir.



Erdoğan, "Türkiye'ye döndükten sonra ve son gün anladım ki bunlar, bunu anlamamakta direniyorlar. Niye direniyorsunuz? Bundan niye korkuyorsunuz? Bundan daha tabii ne olabilir? Bunu farklı noktalara çekmek, kimseye bir yarar

sağlamaz" şeklinde konuştu.



