Merkel: Çirkinleşmeye gerek yok!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış süreciyle ilgili müzakerelerle ilgili olarak "Çirkinleşmeye gerek yok, usulüne uygun yürütülmeli" dedi.

Merkel ayrıca, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla ilgili yaptığı "Bu süreç arafta bırakılmaması için mümkün olan en kısa sürede başlamalı" açıklamasının aksine "Acelesi yok" yorumu yaptı.

AB kurucu ülkelerinin Dışişleri Bakanları'nın Berlin'deki olağanüstü zirvesi ardından konuşan Merkel, Londra'nın 'hızlı çıkışından yana olmadığını' ifade edip "Evet, sonsuza kadar sürmemeli doğru ama, özellikle kısa zamanda gerçekleşmesi için de uğraşmayacağım" dedi.

Partisinin toplantısı sonrası konuşan Merkel ayrıca, diğer ülkelerin AB'den çıkmalarına engel olmanın da müzakerelerde öncelik verdikleri maddelerden olmadığını belirtti.

Almanya Başbakanı, İngiltere'yle müzakerelerin 'objektif ve iyi bir iklimde, usulüne uygun şekilde' yürütülmesini istediğini kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier ise Berlin'de Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın katıldığı zirve sonrası açıklamasında İngiltere'nin AB'den çıkış sürecinin 'en kısa sürede başlaması' çağrısında bulunmuştu.

Steinmeier, "Biz burada hep beraber, bu sürecin arafta kalmaması ve Avrupa'nın geleceğine odaklanabilmemiz için mümkün olan en kısa sürede başlaması gerektiğini söylüyoruz" dedi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders de Avrupa'nın siyasi bir boşluğu kabul edemeyeceğini ifade edip işlerin her zamanki gibi yolunda gideceğini kaydetti.

İngiltere'nin ayrılık sürecini başlatması için Lizbon Anlaşması'nın 50. Maddesin işleme koyması gerekiyor.

Juncker: Derhal başlamalı

Bu madde, iki yıl süren ayrılık müzakereleri sürecini belirliyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere-AB ayrılığının 'dostça bir boşanma' olmadığını ama 'derin bir aşk' da hissetmediklerini söyledi.

Juncker ayrıca ayrılık müzakerelerinin derhal başlaması çağrısı yaptı.

Almanya'nın ARD televizyon kanalına konuşan Juncker, "İngilizler dün (Perşembe) Avrupa Birliği'nden ayrılmak istediklerine karar verdi, dolayısıyla ayrılık şartlarını müzakere etmek için Ekim ayına kadar beklemenin anlamı yok" dedi.

Diğer yandan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararının 'gezegenin tümü' için soru işaretleri doğurduğunu söyledi.

Cumartesi sabahı Paris'te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban-Ki moon ile bir araya gelen Hollande, görüşme sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Gezegenin tümü için ortada bir soru var: Ne olacak?"

François Hollande, İngiltere'nin AB'den ayrılması sürecinin düzenli bir şekilde yürütülmesini istedi.

Hollanda bununla birlikte özellikle göçmenlerin geçişleriyle askeri ve ekonomik alanlarda İngiltere'yle yakın ilişkileri muhafaza etme sözü verdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ise İngiltere'nin birlikten ayrılmasına yönelik müzakerelere hızla başlanması gerektiğini söyledi.