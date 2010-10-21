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Dünya

Merkel bu fotoğraf için özür diledi

Merkel, Özil ile çektirdiği fotoğrafa gelen 'futbol siyasete alet edilmemeli' eleştirilerinden dolayı özür diledi.

21 Ekim 2010 03:00

T24 - Almanya Başbakanı Angela Merkel 8 Ekim’de oynanan Almanya-Türkiye maçı sonrası Alman futbolcuları tebrik etmek için gittiği soyunma odasında Özil ile çektirdiği fotoğraf 'futbol siyasete alet edilmemeli' eleştirilerilerine neden olunca özür diledi. 

Alman Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoff ise fotoğrafı bir uyum sembolü olarak yorumladı. Milliyet gazetsinde yer alan haber şöyle: 

Bu fotoğraf için özür diledi!

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, 8 Ekim’de oynanan Almanya-Türkiye maçı sonrasında, soyunma odasında Mesut Özil ile çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Theo Zwanziger, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Merkel’in, kendisi olmadan soyunma odasına gitmesini, futbolun siyasete alet edilmesi olarak yorumladı ve Merkel’den konuyla ilgili özür beklediğini söyledi.  Alman basını da Federasyona ve Merkel’in yakın çevresine dayanarak verdiği haberlerde Başbakan’ın Zwanziger’i arayarak özür dilediğini yazdı. Fakat Merkel’in ofisi resmi açıklamasında iki taraf arasında sorunları giderici bir görüşme yapıldığını, bu nedenle özüre gerek duyulmadığını belirttiler. 


Entegrasyonun sembolü

Alman Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoff ise Merkel’in karşılaşma sonrasında Mesut Özil’in de aralarında bulunduğu oyuncuları tebrik ederek fotoğraf çektirmesini ve bunun kamuoyuna yansımasını uyumun bir sembolü olarak gördüğünü açıkladı.  Merkel’in Özil’le çekilen fotoğrafı uyum tartışmalarının yoğun şekilde yaşandığı Almanya’da entegrasyonun sembolü olarak yorumlanmıştı. Maç 3-0 biten bitmişti.



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