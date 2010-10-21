Merkel bu fotoğraf için özür diledi

T24

Entegrasyonun sembolü



Alman Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoff ise fotoğrafı bir uyum sembolü olarak yorumladı. Milliyet gazetsinde yer alan haber şöyle:Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, 8 Ekim’de oynanan Almanya-Türkiye maçı sonrasında, soyunma odasında Mesut Özil ile çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Theo Zwanziger, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Merkel’in, kendisi olmadan soyunma odasına gitmesini, futbolun siyasete alet edilmesi olarak yorumladı ve Merkel’den konuyla ilgili özür beklediğini söyledi. Alman basını da Federasyona ve Merkel’in yakın çevresine dayanarak verdiği haberlerde Başbakan’ın Zwanziger’i arayarak özür dilediğini yazdı. Fakat Merkel’in ofisi resmi açıklamasında iki taraf arasında sorunları giderici bir görüşme yapıldığını, bu nedenle özüre gerek duyulmadığını belirttiler.Alman Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoff ise Merkel’in karşılaşma sonrasında Mesut Özil’in de aralarında bulunduğu oyuncuları tebrik ederek fotoğraf çektirmesini ve bunun kamuoyuna yansımasını uyumun bir sembolü olarak gördüğünü açıkladı. Merkel’in Özil’le çekilen fotoğrafı uyum tartışmalarının yoğun şekilde yaşandığı Almanya’da entegrasyonun sembolü olarak yorumlanmıştı. Maç 3-0 biten bitmişti.