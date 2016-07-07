Merkel AWACS misyonunu savundu



Almanya Başbakanı Merkel, başkent Berlin'deki hükümet açıklamasında AWACS tipi savaş uçaklarının İncirlik'e yerleştirilmesi ile ilgili tartışmalara da değindi. "NATO misyonu çerçevesinde AWACS keşif uçaklarının İncirlik'e yerleştirilmesiyle önemli bir misyonu tamamlayabileceklerini" ifade eden Merkel, AWACS uçaklarının hava sahasının düzenli şekilde koordine edilmesini garanti altına alabileceğini ve böylece daha fazla güvenlik sağlanabileceğini vurguladı.

Ancak Alman Dışişleri Bakanlığı, Amerikalıların talebi ile AWACS uçaklarının IŞİD'le mücadele operasyonlarına katılmasına karşı çıkıyordu. Bakanlık, ittifakın operasyonlara katılmasının Suriye'deki barış çabalarını zorlaştıracağını gerekçe olarak gösteriyordu. Ancak şimdi NATO misyonu çerçevesinde modern radar ve iletişim teknikleri ile donanımlı uçakların Türkiye'ye yerleştirilmesi ve bu uçakların Suriye ile Irak hava sahalarını kontrol altında tutması öngörülüyor.

Türkiye - Almanya arasındaki soykırım krizi

Misyonun yaz aylarında başlatılması planlanıyor. Ancak Almanya ve Türkiye arasındaki soykırım krizi ilişkilerin gerilmesine neden oldu. Almanya'nın Bild gazetesine demeç veren Almanya Federal Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich, misyonun hayata geçirilebilmesi için Alman meclisinin onayının şart olduğunu savundu ve Türkiye'nin bir kez daha bir Alman meclis heyetinin İncirlik ziyaretine izin vermemesi halinde, meclisin bu misyona onay vermeyebileceğini söyledi.

Yaklaşık bir hafta önce İncirlik'i ziyaret eden Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, beraberinde heyet götürmemiş ve ziyaretin gazeteciler tarafından izlenmesine de izin verilmemişti. Bakan von der Leyen, Türk mevkidaşı Fikri Işık ile biraraya gelse de Alman meclis heyetlerinin İncirlik'e girmesine izin konusunda sonuç elde edememişti.