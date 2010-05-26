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Ekonomi

Merkel: Avro'yu tüm gücümüzle savunacağız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, güçlü avro için tüm güçleriyle gerekeni yapacaklarını söyledi.

26 Mayıs 2010 03:00

T24- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cidde’de düzenlenen Alman-Suudi Ekonomik Forumunda yaptığı konuşmada, “Açık konuşmak istiyorum, Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük ekonomisi ve en büyük ihracatçısı Almanya, geçmişte ortak para birimi avrodan büyük yararlar sağladı. Bu nedenle güçlü bir avroyu tüm gücümüzle savunacağız” dedi.
        

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, AB ülkelerinin, özellikle Avro Bölgesi üyelerinin rekabet güçleri arasındaki farkın azaltılması gerektiğini yineleyen Merkel, bunun güçlü bir uyum içinde yapılması gerektiğini dile getirdi.
        

Almanya, daha önce Avrupalı politikacılar tarafından avro krizini yönetmek konusunda işbirliği yapmamakla suçlanmıştı.

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