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Ekonomi

Merkel: Avro başarısız olursa Avrupa başarısız olur BERLİN (A.A)

26 Ekim 2011 17:35

-Merkel: Avro başarısız olursa Avrupa başarısız olur BERLİN (A.A) - 26.10.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa'nın daha önce önerdiği gibi Avrupa Merkez Bankasının avro borç krizinin çözümüyle ilgili tasarılara dahil edilmesini reddetti. Merkel, bugün Federal Mecliste yaptığı hükümet açıklamasında, Almanya'nın, Avrupa'nın korunmasında tarihi bir sorumluluğu olduğunu belirterek, "Avro başarısız olursa Avrupa başarısız olur. Bu da gerçekleşmemeli" diye konuştu. Yunanistan gibi borç içinde bulunan avro ülkelerinden kaynaklanabilecek ve diğer ülkeleri de etkileyebilecek krize karşı bir "koruma duvarı"nın (Firewall) oluşturulması gerektiğini ifade eden Merkel, Avrupa Finansal İstikrar Fonunda (EFSF) Almanya'nın üst sınırının 211 milyar avrodan daha fazla olmayacağına vurgu yaptı. Avrupa'daki istikrar mekanizmasının güçlendirilmesi için Lizbon Anlaşmasının bir kısmının değiştirilebileceğini de kaydeden Merkel, Alman hükümetinin tüm gücüyle finans piyasaları için bir trans aksiyon vergisi getirilmesi için çaba harcayacağını sözlerine ekledi.

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