Merkel: Alman gazetecileri serbest bırakın

T24 - Bükreş ziyareti sırasında gazetecilere konuşan Merkel, dün İran'da tutuklanan yabancı gazetecilerin Alman vatandaşı olduğunu doğrularken, vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep etti.



Merkel, "İki vatandaşımızın serbest bırakılması konusuyla çok yakından ilgileniyoruz. Dışişleri Bakanlığı elindeki tüm olanakları kullanıyor" diye konuştu.





Gözler yeniden İran'a çevrildi



İran'dan dün akşam saatlerinde gelen tutuklama haberleri, bu ülkeyi yeniden dünya gündeminin başına taşımıştı. Uluslararası haber ajanslarının bildirdiğine göre, İran, zina suçu işlediği iddiasıyla idam cezasına çarptırılan Sakine Aştiani’nin oğlu, avukatı ve iki yabancı gazeteciyi tutukladı.



Konuya ilişkin ilk açıklama Tahran’dan gelmiş ve İran Adalet Bakanlığı Sözcüsü Golam Hüseyin Muhseni Ejehi, kendilerini gazeteci olarak tanıtarak Aştiani’nin 43 yaşındaki oğlu Sajjad Kaderzade ile röportaj yapmak isteyen iki yabancıyı tutukladıklarını açıklamıştı. Ejehi, bu iki kişinin ülkeye turist olarak girdiklerini ve gazeteci olduklarını kanıtlayamadıklarını söylemişti.



Bunun üzerine Berlin merkezli Alman Gazeteciler Birliği, tutuklanan gazetecilerin serbest bırakılmasını istemişti. Alman basını, tutuklanan gazetecilerin haftalık yayımlanan Bild am Sonntag gazetesinde çalıştıklarını bildirmişti. Ancak gazete, konuyla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti.





"Devrim karşıtlarıyla bağlantıları var"



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest ise bugünkü haftalık basın toplanlatısında yaptığı açıklamada, tutuklanan iki yabancının İran'daki devrim karşıtı gruplarla bağlantısı olduğunu söyledi.



Mihmanperest, "Turist vizesi olan bu iki yabancının devrim karşıtı gruplarla bağlantıları olduğu tespit edildi. Bu yüzden tutuklandılar ve davaları devam ediyor" ifadesini kullandı.





Sakine'nin oğlu ve avukatından haber alınamıyor



Kaderzade ve Aştiani'nin avukatı Hutan Kian’a da dünden beri ulaşılamıyor.



Cep telefonlarının kapalı olduğu belirtiliyor. Her ikisinin de tutuklanmış olmasından korkuluyor.



Olayın açığa çıkmasını sağlayan isimse Londra'da bulunan İranlı insan hakları savunucusu Meryem Namazi oldu.



Namazi’nin ifadesine göre, Kaderzade ile yapılan röportaj sırasında telefon aracılığıyla tercümanlık yapan İranlı aktivist Mina Ahadi, ikinci soruyu sorarken hattın diğer ucundan gürültüler ve bağrışmalar duyduğunu, ardından da telefonun kapandığını söyledi.



Bu olayın ardından gazetecilerin kaldıkları otele geri dönmedikleri ve Kaderzade'den de haber alınamadığı belirtildi.





