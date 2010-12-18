Merkel Afganistan'a gitti

T24- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Noel arifesinde Afganistan’a gitti. Merkel askerlere teşekkür etti.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'a beklenmedik bir ziyarette bulundu. Merkel'in ilk durağı Kunduz'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Başbakana ziyareti sırasında Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Volker Wieker de eşlik etti. Merkel, 2007 ve 2009'dan sonra Afganistan'ı üçüncü kez ziyaret ediyor.

Baglan vilayetinde nöbet sırasında bir Alman askerinin hayatını kaybetmesi, ziyarete gölge düşürdü. Yetkililer, askerin silahını temizlerken kendini vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı. Olayda ağır yaralanan asker, hastanede yoğun bakıma alınmasına rağmen kurtarılamadı.



Merkel'in savaş tanımı







Almanya Başbakanı Merkel, Kunduz üssünde Alman askerlere hitap etti. Merkel şunları söyledi:

"Burada yalnızca savaş benzeri koşullar yaşanmıyor. Aynı zamanda bu ülkede yalnızca bir savaş sırasında karşı karşıya kalınan çatışmalara tanık oluyorsunuz. Bunlar, bizim için yepyeni bir deneyim. Bunları daha önce İkinci Dünya Savaşı'ndan, anne-babalarımızdan işitmiştik. Ancak o zamanki koşullar farklıydı. Almanya o zaman saldırgan pozisyonundaydı."

Ziyaretin sebeb-i hikmeti



Ziyaretiyle askerlere teşekkür etmek istediğini kaydeden Merkel, "Burada ne kadar tehlikeli bir görevi ifa ettiğinizin, görev bittikten sonra dahi burada yaşadıklarınızla mücadele ettiğinizin bilincindeyiz" dedi.

Alman halkının bir kısmının Afganistan misyonuna kuşkuyla yaklaştığını kabul eden Merkel, "Buna rağmen sizlerle gurur duyulmaktadır. Bölgedeki askeri misyonumuzun Almanya'nın güvenliği açısından da önem taşıdığı unutulmamalıdır. Buradaki varlığınız Almanya'daki güvenliğe de bir katkıdır. Bunu samimiyetle dile getirmek gerekiyor" diye konuştu.

Merkel ve beraberindeki heyet, Kunduz'dan sonra helikopterlerle Mezar-ı Şerif'teki Alman üssüne gitti.



Almanya'nın kayıp sayısı 45'e çıktı







2010'da Afganistan'da 8 Alman askeri öldü. Böylece bölgede görev başında ölen Alman askerlerinin sayısı 45'e yükselmiş oldu. Bunlardan 27'si saldırı ve çatışmalar sırasında yaşamını yitirdi.

Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg hafta başında eşiyle birlikte Kunduz ve Mezar-ı Şerif'te görev yapan Alman askerlerini ziyaret etmişti. Guttenberg'in ziyareti, "askerleri siyasi amaçlarına alet ettiği" gerekçesiyle muhalefet temsilcileri tarafından eleştirilmişti. 2009 sonbaharında savunma bakanlığına getirilen Karl-Theodor zu Guttenberg, Afganistan'ı savunma bakanı sıfatıyla toplam sekiz kez ziyaret etti.