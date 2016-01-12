Merkel: "Özgürlüğe saldırı"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'daki saldırılarda sekiz Alman

vatandaşının hayatını kaybettiğini doğruladı. Kurban yakınlarına başsağlığı dileyen

Merkel, "Yalnız değilsiniz, biz yanınızdayız" dedi. Bir IŞİD militanı tarafından

düzenlenen saldırının 'özgürlüğe saldırı' olduğunu dile getiren Almanya Başbakanı,

teröristlere karşı kararlı mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.

"Türkiye'deki insanlara yürekten bağlılık hissediyoruz" diyen Almanya Başbakanı,

terörizmin bütün özgür insanların ve insanlığın düşmanı olduğunun altını çizdi. Merkel

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu ile telefonla görüştüğünü ve

soruşturma hakkında bilgi aldığını belirtti.

Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen intihar saldırısının bir IŞİD militanı tarafından

gerçekleştirildiği açıklanmıştı. Saldırıda sekizi Alman, biri Perulu ve milliyeti şu ana

kadar açıklanmayan bir kişi daha olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetti, resmi

verilere göre 15 kişi de yaralandı.