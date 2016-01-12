Merkel: "Özgürlüğe saldırı"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'daki saldırılarda sekiz Alman
vatandaşının hayatını kaybettiğini doğruladı. Kurban yakınlarına başsağlığı dileyen
Merkel, "Yalnız değilsiniz, biz yanınızdayız" dedi. Bir IŞİD militanı tarafından
düzenlenen saldırının 'özgürlüğe saldırı' olduğunu dile getiren Almanya Başbakanı,
teröristlere karşı kararlı mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.
"Türkiye'deki insanlara yürekten bağlılık hissediyoruz" diyen Almanya Başbakanı,
terörizmin bütün özgür insanların ve insanlığın düşmanı olduğunun altını çizdi. Merkel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu ile telefonla görüştüğünü ve
soruşturma hakkında bilgi aldığını belirtti.
Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen intihar saldırısının bir IŞİD militanı tarafından
gerçekleştirildiği açıklanmıştı. Saldırıda sekizi Alman, biri Perulu ve milliyeti şu ana
kadar açıklanmayan bir kişi daha olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetti, resmi
verilere göre 15 kişi de yaralandı.