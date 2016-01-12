T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Merkel: "Özgürlüğe saldırı"

Almanya Başbakanı Merkel, Sultanahmet saldırısını 'özgürlüğe' yapılmış bir saldırı olarak nitelendirdi ve ölen Almanların yakınlarına başsağlığı diledi.

12 Ocak 2016 22:09

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'daki saldırılarda sekiz Alman
vatandaşının hayatını kaybettiğini doğruladı. Kurban yakınlarına başsağlığı dileyen
Merkel, "Yalnız değilsiniz, biz yanınızdayız" dedi. Bir IŞİD militanı tarafından
düzenlenen saldırının 'özgürlüğe saldırı' olduğunu dile getiren Almanya Başbakanı,
teröristlere karşı kararlı mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.

"Türkiye'deki insanlara yürekten bağlılık hissediyoruz" diyen Almanya Başbakanı,
terörizmin bütün özgür insanların ve insanlığın düşmanı olduğunun altını çizdi. Merkel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu ile telefonla görüştüğünü ve
soruşturma hakkında bilgi aldığını belirtti.

Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen intihar saldırısının bir IŞİD militanı tarafından
gerçekleştirildiği açıklanmıştı. Saldırıda sekizi Alman, biri Perulu ve milliyeti şu ana
kadar açıklanmayan bir kişi daha olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetti, resmi
verilere göre 15 kişi de yaralandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Başbakanı Merkel SultanahmetAlmanlarınBaşbakanı Angela MerkelAlmanMerkelIŞİDAlmanya BaşbakanıCumhurbaşkanıErdoğanBaşbakan DavutoğluMeydanıPeruluDeutsche Welle Türkçe Rtr/DW BÖ/BD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24